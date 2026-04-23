100均で買えちゃうの！？「もう高い店行かなくなっちゃう…！」300円とは思えないお得商品

またしてもダイソーで高見えする商品を発見！300円とは思えない、クオリティの高いフロアマットをご紹介します。パイルの長短によって立体的な柄が表現されている凝ったデザインが特徴。ちょっとしたスペースのアクセントに使いやすいサイズ感もポイントです！足が沈むような感覚で、使い心地も抜群ですよ♡

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商品情報

商品名：フロアマット（モロッカン、無地）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：40cm × 60cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480534107

300円にしては凝ったデザイン♡ダイソーで高見えするフロアマットを発見！

お部屋の雰囲気作りや、気分を上げてくれるアイテムが充実するダイソー。またしても高見えする商品を発見しました！

今回ご紹介するのは『フロアマット（モロッカン、無地）』という商品。モロッカン柄のおしゃれなフロアマットです。

価格は330円（税込）。インテリアショップで買うよりもお得です！

落ち着いたグレーのシンプルな配色で、どんなお部屋にも馴染みやすい印象です。

パイルの長短によって立体的なモロッカン柄が表現されていて、なかなか凝ったデザインになっています。

毛足は密度がしっかりしており、300円とは思えないほどちゃんとした質感。存在感があり、インテリアのピースとしても映えます。

裏面にはドット状の滑り止め加工が施されています。ズレにくく、玄関や洗面所などでも安心して使用できる配慮がされています。

足が沈むような感覚で気持ちがいい◎ただ気になる点も…

サイズは40cm × 60cm。一人暮らしの玄関や、ちょっとしたスペースのアクセントに使いやすい標準的な大きさです。

実際に裸足で乗ってみると、足が沈むような感覚があり気持ちが良いです。

唯一難点があるとすれば、洗濯ができないこと…。フロアマットはどうしてもゴミや汚れが溜まりやすいため、少し気になる点ではあります。

ただ、日頃から掃除機をかけたり、粘着クリーナーで小まめにゴミを取ったりすることで、より長く綺麗に保つことができそうです！

今回は、ダイソーの『フロアマット（モロッカン、無地）』をご紹介しました。

330円（税込）なので、汚れたら気軽に買い替えられるのがいいなと思います！ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。