100均で買えちゃうの！？「もう高い店行かなくなっちゃう…！」300円とは思えないお得商品
商品情報
商品名：フロアマット（モロッカン、無地）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：40cm × 60cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480534107
300円にしては凝ったデザイン♡ダイソーで高見えするフロアマットを発見！
お部屋の雰囲気作りや、気分を上げてくれるアイテムが充実するダイソー。またしても高見えする商品を発見しました！
今回ご紹介するのは『フロアマット（モロッカン、無地）』という商品。モロッカン柄のおしゃれなフロアマットです。
価格は330円（税込）。インテリアショップで買うよりもお得です！
落ち着いたグレーのシンプルな配色で、どんなお部屋にも馴染みやすい印象です。
パイルの長短によって立体的なモロッカン柄が表現されていて、なかなか凝ったデザインになっています。
毛足は密度がしっかりしており、300円とは思えないほどちゃんとした質感。存在感があり、インテリアのピースとしても映えます。
裏面にはドット状の滑り止め加工が施されています。ズレにくく、玄関や洗面所などでも安心して使用できる配慮がされています。
足が沈むような感覚で気持ちがいい◎ただ気になる点も…
サイズは40cm × 60cm。一人暮らしの玄関や、ちょっとしたスペースのアクセントに使いやすい標準的な大きさです。
実際に裸足で乗ってみると、足が沈むような感覚があり気持ちが良いです。
唯一難点があるとすれば、洗濯ができないこと…。フロアマットはどうしてもゴミや汚れが溜まりやすいため、少し気になる点ではあります。
ただ、日頃から掃除機をかけたり、粘着クリーナーで小まめにゴミを取ったりすることで、より長く綺麗に保つことができそうです！
今回は、ダイソーの『フロアマット（モロッカン、無地）』をご紹介しました。
330円（税込）なので、汚れたら気軽に買い替えられるのがいいなと思います！ダイソーで見つけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。