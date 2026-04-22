ロイヤルパークホテルは、5月7日〜6月30日の期間限定で、B1F中国料理「桂花苑」において「フカヒレと上湯を味わう 初夏の味覚ランチ＆ディナー」を発売する。また、5月7日〜9月30日の夏季限定で「涼麺」を提供する。

中国料理「桂花苑」では、フカヒレと伝統の上湯スープの香りを堪能できる、初夏限定コースを用意した。季節の訪れを感じさせる食材を織り込み、軽やかさと味わいの深みを楽しめる品々が並ぶ。

ディナーコースは、フカヒレと蟹の煮凝りを含む前菜盛合せから始まり、金華ハムの香りがふわっと広がる上湯仕立てのフカヒレの煮込みへと続く。大海老とアオリイカを翡翠色のソースで仕上げた一皿は、青ネギやチンゲン菜などを添え初夏らしい爽やかな彩りに仕上げた。料理長おすすめの鱧と冬瓜のスチームは、金華ハムの香りをまとった鱧に豊かなコクを感じる上湯ソースを合わせた。すだちを絞ることで、香りが一層引き立つ。和牛と野菜の辛味炒めは、バジルの香りと豆板醤の辛味を調和させた一品。食事には、香り高い上湯を合わせたフカヒレのあんかけ炒飯、デザートにはマスクメロンの杏仁豆腐を提供する。

また、ランチコースは、魚介とフカヒレを中心に構成し、干し貝柱の旨味を引き出した上湯フカヒレスープや、バジル香る大海老と烏賊の辛味炒めなど、軽やかで上品な味わいを楽しめる。初夏の香りとともに、桂花苑ならではの上湯とフカヒレの魅力をぜひ堪能してほしい考え。



「涼麺」

伝統の味わいを守りながら、暑い季節に心地よく楽しんでもらえる「涼麺」が今年も登場する。定番人気の「五目冷やし麺」は、つるりと喉ごしの良い麺に、じっくり焼いたチャーシューをはじめ錦糸玉子、金華ハム、くらげ、きゅうり、トマトなど彩り豊かな具材をたっぷりと乗せた食べ応えのある一品。醤油ダレまたは胡麻ダレから選べて、毎年多くの消費者に愛される味わいになっている。

「冷やし担々麺」は、胡麻のコクと辣油の辛味が絶妙に調和した定番メニュー。ズッキーニやパプリカ、ナス、トマトなど夏を彩る野菜をトッピングした。肉みそをモチモチの麺としっかりと混ぜ合わせることで香辛料の風味が立ち、食欲を刺激する夏らしい一杯になっている。

今年の新作「シーフードと青海苔入り冷やし和え麺」は、暑い日にも爽やかに楽しめる一品。青海苔をたっぷり加えたタレに、蒸しアワビやエビ、イカを合わせ、魚介の香りと旨味を存分に味わえる。鶏ガラベースの塩ダレにフライドオニオンと刻み玉ねぎを加え、食感のアクセントと青海苔の風味を引き立てた。レモンを絞ると、より爽やかな味わいに変化する楽しみもある。

さらに今年は、焼き餃子と杏仁豆腐のセットも用意した。柑橘の酸味を効かせたパクチーのドレッシングとともに、夏限定の味わいをぜひ楽しんでほしい考え。

［「フカヒレと上湯スープを味わう 初夏の味覚ランチ＆ディナー」概要］

期間：5月7日（木）〜6月30日（火）

時間：ランチ 平日 11:30〜14:30（L.O.14:00）、土・日・祝日11:30〜15:00（L.O.14:30）

ディナー 17:30〜21:30（L.O.21:00）

店舗：B1F 中国料理「桂花苑」

料金：一人 ランチ 1万円／ディナー 1万5000円

予約・問合せ：03−5641−3600（レストラン予約専用ダイヤル 受付時間9:00〜19:00）

［「涼麺」概要］

期間：5月7日（木）〜9月30日（水）

時間：ランチ 平日 11:30〜14:30（L.O.14:00）、土・日・祝日11:30〜15:00（L.O.14:30）

ディナー 17:30〜21:30（L.O.21:00）

店舗：B1F 中国料理「桂花苑」

料金：五目冷やし麺／冷やし担々麺／シーフードと青海苔入り冷やし和え麺 各3600円

特典：期間中「涼麺スタンプカード」を用意。涼麺3種類をすべて食べると桂花苑で次回利用できる会計20％OFFチケットをプレゼント

予約・問合せ：03−5641−3600（レストラン予約専用ダイヤル 受付時間9:00〜19:00）

ロイヤルパークホテル＝https://www.rph.co.jp