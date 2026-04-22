22日11時現在の日経平均株価は前日比223.96円（0.38％）高の5万9573.13円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は250、値下がりは1268、変わらずは51と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を355.60円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が153.26円、ＴＤＫ <6762>が58.33円、キオクシア <285A>が36.61円、イビデン <4062>が25.48円と続く。



マイナス寄与度は114.24円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、東エレク <8035>が45.25円、コナミＧ <9766>が25.14円、豊田通商 <8015>が21.02円、トヨタ <7203>が13.41円と続いている。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は情報・通信で、以下、サービス、金属製品、パルプ・紙と続く。値下がり上位には卸売、輸送用機器、繊維が並んでいる。



※11時0分15秒時点



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