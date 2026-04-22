森と星に浸る徹夜サウナ旅！ ライフベースキャンプ「Mimoza Retreat NASU」

記事ポイント 「Mimoza Retreat NASU」で夜通しサウナを楽しめる新宿泊プランが4月22日から開始利用時間はチェックイン日20時から翌8時まで、1泊1名あたり19,800円からほうじ茶ロウリュ、トルマリン水風呂、360度原生林ビュー露天風呂を一晩中満喫可能 「Mimoza Retreat NASU」で夜通しサウナを楽しめる新宿泊プランが4月22日から開始利用時間はチェックイン日20時から翌8時まで、1泊1名あたり19,800円からほうじ茶ロウリュ、トルマリン水風呂、360度原生林ビュー露天風呂を一晩中満喫可能

栃木県那須塩原市の「Mimoza Retreat NASU」に、夜通しサウナを楽しめる新宿泊プラン「オールナイトサウナプラン」が登場します。

通常は1組80分の時間制で提供しているプライベートサウナ施設を、チェックイン日20時から翌8時まで利用できるプランです。

サウナ好きが自分のペースで過ごせる、“泊まれるサウナ”の新しい滞在スタイルに注目。

ライフベースキャンプ「Mimoza Retreat NASU」





施設名：Mimoza Retreat NASU（ミモザ・リトリート那須）所在地：栃木県那須塩原市戸田178-4 ジャイロライドパーク内プラン名：オールナイトサウナプラン開始日：2026年4月22日利用時間：チェックイン日20時〜翌8時料金：1泊1名あたり19,800円〜予約方法：公式ホームページ、電話

「Mimoza Retreat NASU」は、那須高原の自然に囲まれた全棟プライベートヴィラ仕様の宿泊施設です。

新たに始まった「オールナイトサウナプラン」では、プライベートサウナ施設「森の天空サウナ＆露天風呂」とヴィラ1棟をあわせて利用可能。

夕朝食やジャイロライド体験は含まれず、サウナ滞在に特化したシンプルな内容です。

サウナの余韻に浸りながら休み、またサウナへ戻るという自由な過ごし方ができるのも特徴です。

夜通し使えるサウナ施設





プライベートサウナ施設は完全予約制で、ツリーハウス仕様の3階建てです。

MISA製フィンランドサウナストーブを導入し、オリジナルのほうじ茶ロウリュをセルフで楽しめます。

サウナ後には、肌あたりがなめらかなトルマリン水風呂でクールダウン。

時間を気にせず何度でもサイクルを繰り返せる構成です。

森と星空を望む外気浴空間





整いスペースにはリクライニングチェアやハンモックを備え、広々とした空間で休憩できます。

露天風呂からは360度の原生林パノラマビューを楽しめるほか、夜には満天の星を眺めながら入浴できる贅沢な環境です。

森の静けさや風、木々の音に包まれながら過ごす時間が、那須らしいリトリート体験を演出します。

滞在を支えるプライベートヴィラ





プランでは、宿泊施設のプライベートヴィラ1棟も自由に利用できます。

内装にはアクセントクロスや間接照明を取り入れ、落ち着いた雰囲気に仕上げられています。

寝室は洋室と和室に分かれており、複数人やグループでの滞在にも対応。

リビングと寝室を適度に分けたレイアウトで、それぞれの時間を過ごしやすいつくりです。

「日中は予約が埋まっていて利用しづらい」「長時間サウナを楽しみたい」という声を受けて始まった今回の新プラン。

誰にも気兼ねせず自分のペースで過ごしたい人や、仲間と“サウナイト”を満喫したい人にぴったりです。

那須の自然、星空、静けさに包まれながら過ごす一晩は、日常を離れたい大人に響く滞在になりそうです。

Mimoza Retreat NASUのオールナイトサウナプランの紹介でした。

よくある質問

Q. オールナイトサウナプランは何時から何時まで利用できますか？

A. プライベートサウナ施設の利用時間は、チェックイン当日の20時から翌朝8時までです。

通常の80分利用とは異なり、夜通し自由にサウナや露天風呂を楽しめます。

Q. 料金はいくらですか？

A. 料金は1泊1名あたり19,800円からです。

夕朝食やジャイロライド体験は含まれておらず、サウナ滞在に特化したシンプルな宿泊プランとして用意されています。

Q. サウナ以外に利用できる設備はありますか？

A. プランではプライベートヴィラ1棟も利用できます。

サウナの合間に休憩や睡眠を取れるほか、露天風呂、トルマリン水風呂、整いスペースもあわせて楽しめます。

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