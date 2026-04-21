無印良品は、防災グッズとしても優秀な商品が豊富。ここでは、整理収納アドバイザーで防災士の資格をもつ大森智美さん（ESSEベストフレンズ101）が、無印良品アイテムでつくる「防災ボックス」について解説。ほかにも家具の転倒防止グッズなど、リアルな愛用品を紹介します。

無印良品の商品でできる「防災ボックス」とその中身

防災士の資格をもつESSEベストフレンズ101の大森智美さん。無印良品の「再生ポリプロピレン入り頑丈収納ボックス」は、防災ボックスにするのもおすすめなのだそう。

【写真】ベッド下にも置きやすい「無印良品」水タンク

「高さ25cmと浅型なので、ベッドや棚の下など、通常サイズでは入らなかった場所にもすっきり収まります」（大森智美さん、以下同）

・再生ポリプロピレン入り頑丈収納ボックス 小 浅型 ホワイトグレー 約幅40×奥行39×高さ25cm 容量18L ￥1790

ほかにも、防災ボックスに入れておくといい無印良品の商品も教えてもらいました。

●水のいらないシャンプーシート

水を使わず、頭皮や髪のベタつきをすっきりふき取れます。天然成分100％（※）なのもうれしい。

「断水などでお風呂に入れないときにおすすめ。シートタイプで使いやすいです」

・水のいらないシャンプーシート 12枚 各約25×20cm ￥390

※ 天然成分を化学的に反応させた成分を含みます

●指型歯みがきシート

普段の外出時や旅行用としてもおすすめ。

「見逃されがちですが、災害時は口内衛生を保つことが、病気の予防のためにも大切です。このシートは指にはめて水無しで使えて便利」

・指型歯みがきシート 12枚 約5×12cm ￥390

●非常用トイレセット（いつものもしも）

家庭の便座にセットする携帯トイレ。高分子吸水ポリマーが、排泄物の水分を素早く吸い取って固めます。

「3日分が目安のセット。ぜひ、トイレットペーパーと一緒に備えて」

・非常用トイレセット 吸水シート15枚 汚物袋5枚入り ￥990

●敏感肌用ボディシート

天然由来成分にこだわった低刺激のボディシート。

「断水が続くと長期間入浴できないこともあるので、ボディシートはぜひ備えておきたい。大判なので、全身に使えます」

・敏感肌用ボディシート 20枚 各約25×20cm ￥490

●LED懐中電灯 大

単3乾電池でも単4乾電池でも、電池1本でも使用可能。雨に濡れても使用できます。

「シェードが光を通す半透明なので、置き照明としても使えます。一緒に乾電池の備えも」

・LED懐中電灯 大 約直径8.3×高さ18.9cm ￥2990

●備蓄ごはん 白米

炊き立てのご飯を急速乾燥させたアルファ米。湯や水を入れるだけで、炊きたてのようにふっくら。

「最長4年保存可能。水でつくれるので、ライフラインが止まっても食べられますよ」

・備蓄ごはん 白米 80g ￥390

●ごはんにかける 八宝菜

「具だくさんで優しい味がお気に入り。無印良品のレトルトやフリーズドライは種類も豊富なので、食欲のないときでも食べやすいよう、好みの味を備えておいて」

・ごはんにかける 八宝菜 195g（1人前） ￥350

●ほかに入れるといいもの

・トイレットペーパー

・備蓄用の飲料水

・ヘッドライト

・乾電池

・防災ラジオ

備えておきたい防災グッズはほかにも

大森さんが普段使いしている、「無印良品」の防災に役立つグッズはほかにも。

●家具用転倒防止器具

家具を壁に固定し、地震発生時の移動や転倒を防止。

「手軽に取りつけられ、掃除で動かしたいときは簡単に外せます」

・家具用転倒防止器具 1セット（プレート×4･ゴムベルト×2） ￥2990

背の高い家具に取りつけて、転倒に備えています。

●ポリエチレン 水タンク 12L 蛇口つき

持ち運びしやすく、スタッキングも可能な水タンク。ベッド下に置くと邪魔になりません。

「色味も形もシンプル。蛇口のコックつきで、口が大きくて洗いやすいです」

・ポリエチレン 水タンク 12L 蛇口つき 約16×38×高さ38cm（フタ装着時） ￥2490

※この特集で紹介したアイテムは、撮影時（2026年1月6日）に各店舗で発売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、商品価格が変更になったり、すでに販売終了している可能性もありますのでご了承ください

※サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています