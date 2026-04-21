元モーニング娘。でタレントの辻希美さん（38）が4月22日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に、5年ぶりに出演します。



【写真】「ストレスだったからバッサリ」…授乳のために劇的イメチェンしたことも

辻さんは現在、8カ月の赤ちゃんから18歳まで、5人の子どものお母さん。20歳の時に7歳上の俳優・杉浦太陽さんと結婚し、すぐに長女の希空（のあ）さんを出産しました。その希空さんも、今ではインフルエンサーとして活躍中です。



その後、2010年に第2子長男の青空（せいあ）さん、2013年に第3子次男の昊空（そら）さん、2018年に第4子三男の幸空（こあ）さんと3人の男の子に恵まれ、2025年8月に18年ぶりの女の子・夢空（ゆめあ）ちゃんが産まれました。実は辻さん、17年前の初出演の時「子どもは5人」と予言！？していたとか。



しかし5人目は自然妊娠が難しく、妊活に励んだとも。妊娠が分かった時には… 出産は子どもたちと両親など、総勢13人の立ち会い出産！「妹」と初めて対面した4人の子どもたちは…7人家族になり大混乱の忙しさだそうですが、大変だったのは1人が病気になると次々と…。



そんな辻さんの支えは、夫の太陽さん。来年で結婚20年になる夫との関係や、5人の子供の母として日々、奮闘する様子が語られます。