サンマルクカフェのモーニング&ランチメニューが刷新！お得感バツグンなカフェ体験を気軽に楽しもう
すべてのパンやサンドイッチを店内で手作りし、看板商品の「チョコクロ」も有名なベーカリーカフェ「サンマルクカフェ」が、2026年4月3日からモーニング・ランチセットを刷新。お得で手軽に楽しめるようになった。
気軽に楽しめるサンマルクカフェの新メニューが登場！
■新モーニングセット「あさマルクカフェ」
今回の新セットメニューは、ひと足早く2026年1月から導入していた岡山県の一部店舗での好評を受け、全国の店舗で展開することになった。新モーニングセットはその名も「あさマルクカフェ」。全6種あり、一番の目玉は全店で390円で提供する「THE クロワッサンセット」。店舗で焼き上げる「THE クロワッサン」は、「チョコクロ」に使用している生地が使われており、バターの風味とサクッとした食感が特徴。これと対象のドリンクがセットで楽しめるメニューだ。
ほかにも、じゃがバタデニッシュか目玉焼きデニッシュ(＋50円)と対象ドリンクの「焼きたてパンセット」(490円〜)をはじめ、ホットドッグ、たっぷりタマゴサンド、期間限定サンドイッチ、フレンチトーストなどと対象ドリンクを組み合わせたさまざまなセットメニューがあるので、その日の気分で選ぼう。
■新ランチセット「ひるマルクカフェ」
ランチタイムも「ひるマルクカフェ」として5種のセットを用意。すべてのセットに＋200円でチョコクロを追加できるのもポイント。「バジル香るベーコンピザトーストセット」は550円という手軽さもうれしい。
ほかにも、「THE ホットドッグ」か「THE ホットドッグ チリ」(＋60円)と対象ドリンクの「THE ホットドッグセット」、「サンドイッチセット」(720円〜)、「フレンチトースト メープルソース添えセット」(750円)、「ホットサンドセット」(820円〜)も選べる。
「あさマルクカフェ」も「ひるマルクカフェ」も、セット対象のドリンクは同じで、コーヒーS、紅茶S、＋100円でカフェラテS、アップル100％ジュースSがあり、組み合わせを変えていろいろ楽しめるのも魅力。
これまで以上に気軽に利用できるようになった「サンマルクカフェ」。新生活がスタートして朝食やランチをおざなりにしがちな方も、いろんなパンを気軽に楽しみたい方も、「あさマルクカフェ」&「ひるマルクカフェ」を利用してみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
気軽に楽しめるサンマルクカフェの新メニューが登場！
■新モーニングセット「あさマルクカフェ」
今回の新セットメニューは、ひと足早く2026年1月から導入していた岡山県の一部店舗での好評を受け、全国の店舗で展開することになった。新モーニングセットはその名も「あさマルクカフェ」。全6種あり、一番の目玉は全店で390円で提供する「THE クロワッサンセット」。店舗で焼き上げる「THE クロワッサン」は、「チョコクロ」に使用している生地が使われており、バターの風味とサクッとした食感が特徴。これと対象のドリンクがセットで楽しめるメニューだ。
■新ランチセット「ひるマルクカフェ」
ランチタイムも「ひるマルクカフェ」として5種のセットを用意。すべてのセットに＋200円でチョコクロを追加できるのもポイント。「バジル香るベーコンピザトーストセット」は550円という手軽さもうれしい。
ほかにも、「THE ホットドッグ」か「THE ホットドッグ チリ」(＋60円)と対象ドリンクの「THE ホットドッグセット」、「サンドイッチセット」(720円〜)、「フレンチトースト メープルソース添えセット」(750円)、「ホットサンドセット」(820円〜)も選べる。
「あさマルクカフェ」も「ひるマルクカフェ」も、セット対象のドリンクは同じで、コーヒーS、紅茶S、＋100円でカフェラテS、アップル100％ジュースSがあり、組み合わせを変えていろいろ楽しめるのも魅力。
これまで以上に気軽に利用できるようになった「サンマルクカフェ」。新生活がスタートして朝食やランチをおざなりにしがちな方も、いろんなパンを気軽に楽しみたい方も、「あさマルクカフェ」&「ひるマルクカフェ」を利用してみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。