【40代・50代】今っぽくて若々しい人は“チークの位置が低すぎない”。2026春「大人メイク」の正解
チークを入れているのに、どこか顔がぼんやり見えると感じていませんか？色や質感を変えても印象が変わらない場合、見直したいのは“位置”。チークは入れる場所ひとつで、顔全体の見え方が変わります。今っぽさと若々しさを引き出す鍵は、ズバリ「低すぎない位置に入れること」です。
“低い位置”が重たく見える原因に
チークを頬の下寄りに入れると、顔の重心が下がりやすくなります。落ち着いた印象を狙ったつもりでも、輪郭が間延びして見えたり、どこか疲れた印象につながることも。チークは“色”よりも“位置”で印象が変わるパーツなので、なんとなく入れていると、その差が如実に表れてしまうでしょう。
“頬骨の高い位置”を意識する
今っぽく見せるなら、チークは頬骨の高い位置にコンパクトに。黒目の外側の延長線よりやや上を目安に、ふんわりと血色を足します。広げすぎず、あくまでポイントで効かせるのがコツ。ほんの少し位置を上げるだけで、顔全体のバランスが整い、自然な立体感が生まれます。
▲チークの位置だけで印象はここまで変わる。低い位置は重く見え、高い位置は自然に引き上がる
“上に向かってなじませる”だけで変わる
仕上げは、指先で軽くなじませるだけ。頬骨の上からこめかみに向かって、やさしくぼかすように広げます。このとき、横に広げすぎないことがポイント。上方向に少しだけなじませることで、チークが肌に溶け込み、引き締まった印象に仕上がります。
▲指先で上に向かって軽くなじませるだけで、チークが肌に溶け込み、自然な立体感に
大人のチークは、“色”を重ねるよりも“位置と入れ方”を見直すことが大事。ほんの少し意識を変えるだけで、顔の印象は軽やかに整います。＜取材＆文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は、メイクアップアーティストや美容師の一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
🌼【40代・50代】今っぽくて若々しい人は“にじませている”。2026春「大人メイク」の正解