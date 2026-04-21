「今日好き」中島結音（ゆのん）「イメチェンしました」ぱっつん前髪＆ハイトーンの新ヘア披露「イメージ変わる」「可愛すぎて滅」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/04/21】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音（なかしま・ゆのん）が4月20日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした姿を公開し、話題となっている。
【写真】「今日好き」出身美女「前髪復活嬉しい」雰囲気ガラリの新ヘア
中島は「イメチェンしました どう〜？」とつづり、写真を投稿。眉毛の上で切りそろえた前髪に、ウェーブのかかったロングヘアで、ハイトーンカラーになった髪の毛で、グレーのスウェットを合わせ頬に手を置いたポーズを披露している。
この投稿には「イメージ変わる」「髪の毛綺麗」「可愛すぎて滅」「彼氏目線の写真最高」「イメチェン毎回素敵」「前髪復活嬉しい」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身美女「前髪復活嬉しい」雰囲気ガラリの新ヘア
◆中島結音「イメチェンしました 」髪型公開
中島は「イメチェンしました どう〜？」とつづり、写真を投稿。眉毛の上で切りそろえた前髪に、ウェーブのかかったロングヘアで、ハイトーンカラーになった髪の毛で、グレーのスウェットを合わせ頬に手を置いたポーズを披露している。
◆中島結音の投稿に反響
この投稿には「イメージ変わる」「髪の毛綺麗」「可愛すぎて滅」「彼氏目線の写真最高」「イメチェン毎回素敵」「前髪復活嬉しい」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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