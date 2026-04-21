&TEAM K¤Î¡ÖÅù¿È¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¡ª¿·¶ÊMV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¨¤°¡Ä¡×¡Ö´é¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤âKING¡×¤ÎÀ¼¡¢9¿ÍÁ´°÷¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Û&TEAM K¤¬Ä¹¤¤µÓ¤ÇÃå¤³¤Ê¤¹¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ë¥Ã¥¯¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´°÷¤Î¡ÖWe on Fire¡×MV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～⑨
&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£ー¥à¡Ë¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ë¥Ã¥¯¤ÇµÓ¤ÎÄ¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¢£&TEAM K¡¢À¾Éô·à¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë
¤³¤ì¤Ï&TEAM¤Î¿·¶Ê¡ÖWe on Fire¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£K¤Ï¥Æ¥ó¥¬¥í¥ó¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤ê¡¢¥Õ¥ê¥ó¥¸¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¼ó¤Ë¥Ð¥ó¥À¥Ê¤ò´¬¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¥«¥¦¥Üー¥¤¥ë¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¾åµé¼Ô¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢K¤Ï¾®¤µ¤Ê´é¤ÈÄ¹¤¤µÓ¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¸«»ö¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1¡¢2ËçÌÜ¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ñ¥ÁÖ¤ÈÆ»¤òÊâ¤¡¢3¡¢4ËçÌÜ¤Ç¤Ï±ó¤¯¤ËÌÜÀþ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤êÐí¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¤½¤·¤Æ5ËçÌÜ¤Ç¤ÏË¹»Ò¤òÃ¦¤®¡¢»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥¦¥Üー¥¤K¤¯¤ó¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¡×¡Ö´é¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤âKING¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¨¤°¡Ä¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê°áÁõ¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¡×¡ÖÅù¿È¤¹¤´¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥¿¥óºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÑ³¤¤KING¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¹¤®¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£&TEAM¡ÖWe on Fire¡×MV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡§K¡Ê¥±¥¤¡Ë
¤Ê¤ª&TEAM¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー9¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡ÖWe on Fire¡×MV¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£K¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó°áÁõ¤ÎÂ¾¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤È¥°¥ìー¤Î°áÁõ¤òÅ»¤¤¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£