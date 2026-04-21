◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズのＪ・キンタナ投手（３７）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ドジャース戦に先発し、６回途中８安打６失点（自責４）で降板した。通算１１３勝左腕だが、今季３度目の登板でも移籍後初勝利はお預けとなった。

キンタナといえば、ドジャース・大谷翔平投手（３１）の“伝説を呼ぶ男”だ。２１年にはエンゼルスで同僚だったこともある２人。レギュラーシーズンを含めても初対戦となったのは２４年のナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）第４戦。当時メッツのキンタナは大谷に先頭打者アーチを許した。この年がポストシーズン（ＰＳ）初出場だった大谷は、これがＰＳ初の２試合連発であり、初の先頭打者弾だった。記憶に新しいのは昨年のＮＬＣＳ第４戦。当時ブルワーズのキンタナは大谷にまたも先頭打者アーチを浴び、大谷は二刀流出場したこの試合で３本塁打＆１０奪三振の伝説を残した。レギュラーシーズンとＰＳを含めて、この日までキンタナが大谷に打たれた３安打は全てホームランとなっていた。

そして、今季初対戦では３回先頭の第２打席で右前打を許し、連続試合出塁記録をアジア人最長タイで１９２３年のベーブ・ルースを上回る「５２」に伸ばされた。８６・２マイル（約１３８・７キロ）の低めのボール球のチェンジアップを拾われた。大谷に初めて浴びた「単打」も大きな意味を持つ一本になった。