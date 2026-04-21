三吉彩花、タトゥーを入れたショットを公開 「この決断に至るまで」思いつづる
俳優の三吉彩花（29）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。背中にタトゥーを入れたことを明かした。
【画像】背中にタトゥー、決意の表情の三吉彩花
すべて英語の投稿で「これは衝動ではなく、私が時間をかけてた確信」「30歳で人生の新しい章を始めようと思ったとき、タトゥーが浮かんだ。自分に忠実に生きる決意の証」などと思いをつづり、デザインや背中に込めた意味について「自分の背中を直接見ることができない。しかし、それは私の内なる感情や記憶をすべて運んでくれる場所だと信じている」などと説明。「自分らしい花を咲かせる」と決意を伝えた。
さらに「私の新しい人生はここから始まる。この広大な世界で、運命のためにできる限りのことをしたい」「自分に恥じないように」とつづり、最後に両親に感謝を伝えた。
なおストーリーズで「This is the new me.」「この決断に至るまでの自分の生い立ちや今の思い、そしてこれからについて綴っています。是非読んでいただけたら嬉しいです。いつも温かい声をかけてくださるファンの皆様、一緒にお仕事をしていく中で様々な景色を見させてくださる仕事関係者の皆様、そして何より色々な思いはありながらも両親に感謝を述べたいです。あの時の小さかった私に、“今は強くなってしっかり前を向いて自分らしく生きれるように頑張っているよ。”と伝えたいです」ともつづっていた。
【画像】背中にタトゥー、決意の表情の三吉彩花
すべて英語の投稿で「これは衝動ではなく、私が時間をかけてた確信」「30歳で人生の新しい章を始めようと思ったとき、タトゥーが浮かんだ。自分に忠実に生きる決意の証」などと思いをつづり、デザインや背中に込めた意味について「自分の背中を直接見ることができない。しかし、それは私の内なる感情や記憶をすべて運んでくれる場所だと信じている」などと説明。「自分らしい花を咲かせる」と決意を伝えた。
なおストーリーズで「This is the new me.」「この決断に至るまでの自分の生い立ちや今の思い、そしてこれからについて綴っています。是非読んでいただけたら嬉しいです。いつも温かい声をかけてくださるファンの皆様、一緒にお仕事をしていく中で様々な景色を見させてくださる仕事関係者の皆様、そして何より色々な思いはありながらも両親に感謝を述べたいです。あの時の小さかった私に、“今は強くなってしっかり前を向いて自分らしく生きれるように頑張っているよ。”と伝えたいです」ともつづっていた。