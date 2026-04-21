情報はウェブで 地図は紙で

NEXCO東日本が2026年4月20日より、高速道路の新しい情報サイト「ハイウェイまっぷる」を開設しました。4月下旬より、管内のSA・PAにて「ハイウェイまっぷる SA・PAガイドマップ」の無料配布も始まります。

【めっちゃ見やすい！】これが高速道路のシン「無料の紙の地図」です（画像）

2026年3月20日発行分をもって20年間の歴史に幕を閉じた「ハイウェイウォーカー」（角川アスキー総合研究所）に代わる媒体として、昭文社が手掛ける「まっぷる」のブランドを冠した「ハイウェイまっぷる」が始動しました。

ハイウェイウォーカーは有名人を表紙にした情報誌と管内のガイドマップを収録した冊子でしたが、「ハイウェイまっぷる」は情報誌の要素はウェブで発信し、無料配布のSA・PAガイドマップは折図の大きな地図になっており、従来どおり東日本版と北海道版を発行します。

WEBサイト「ハイウェイまっぷる」では、SA・PAに関する最新ニュースや注目イベント、お土産、グルメ情報をはじめ、季節ごとのおすすめドライブコースや、運転初心者でも安心して高速道路でのドライブを楽しむための走行ガイドなどを紹介するということです。ガイドマップのPDF版も閲覧可能です。