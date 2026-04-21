シミ消しには『トマト×アサリ』が効果抜群！最強のシミ消しスープを紹介【1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法】

最強のシミ消しスープを紹介

シミ消しには『トマト×アサリ』が効果抜群

ある日突然あらわれたり、増えたりするシミ。老けた印象を強くしてしまうシミを防ぐ、とっておきのレシピ「アサリたっぷりトマトのスープ」を紹介します。

イン食材の１つは、真っ赤なトマト。すでにお伝えしましたが、トマトの赤い色のもと「リコピン」には、非常に高い抗酸化力があります。しかも、トマトのリコピン含有量は、あらゆる食材のなかでもずば抜けています。ほかの食材とは比較にならないほど、シミを消す力が強い食材なので欠かせません。もう１つのメインはアサリ。アサリにたっぷり含まれている若返り成分は「鉄」です。鉄は紫外線によって体内に増える活性酸素を打ち消す酵素の構成成分となります。この酵素が働くことによって、活性酸素が除去されるのです。

トマトのリコピンもアサリの鉄も、生のものより水煮缶のほうが、含有量が多いので、水煮缶を使うのがポイントです。缶詰を常備しておけば、いつでも手軽につくれるので定期的に食べてほしいです。また、シミに効く栄養素を余すところなくとれるよう、エクストラバージンオリーブオイルで、スープに溶けたリコピンの吸収率をアップさせているのもこのスープのポイント。シミの原因となる活性酸素を消す栄養素を、毎日の食事でおいしくとりましょう。

トマトとアサリが活性酸素に対抗

シミの原因、活性酸素を打ち消してくれるトマトのリコピンとアサリの鉄は、シミ対策に最強の組み合わせ。

リコピン×鉄分でシミ・ほくろに対抗

メラニンの生成を抑制するリコピンと、活性酸素を打ち消す酵素の材料となる鉄でシミになる前に撃退！

缶詰は常備もできて栄養抜群

トマトもアサリも缶詰がおすすめ。常備できて手軽な上に、生より若返り効果が高いのが特徴です。

最強のシミ消しスープ

材料（4人前）

作り方

カットトマトの水煮缶…1缶（400g） アサリの水煮缶…1缶（内容総量180g）※固形量と水分の総量です。 ベーコン…2 ～ 3枚 エクストラバージンオリーブオイル…大さじ1 A：水…1カップ（200ml） A：コンソメスープの素…1個ベーコンは1cm幅に切り、鍋にオリーブオイルを入れて中火で炒める。 トマト、アサリ、Aを加え、2 ～3分煮る。 塩、コショウ（分量外・適量）で味を整える。

【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子