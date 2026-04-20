ミツカン×フレッシュネスバーガー、「フルーティス りんご酢マンゴー」を使用したフローズンソーダを発売 - 期間限定
Mizkanは4月22日より、ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」にて、ミツカン「フルーティス™ りんご酢マンゴー」を使用した「フローズンマンゴー レモネードソーダ」を、期間限定で発売する。
ミツカン×フレッシュネスバーガー「フローズンマンゴー レモネードソーダ」
ミツカンの「フルーティス」は人気の高い果実や産地にこだわった果実を厳選し、りんご酢などと組み合わせることで果実のおいしさを最大限に引き出した商品。このほど「フレッシュネスバーガー」に登場する「フローズンマンゴー レモネードソーダ」(560円)には、りんご酢をベースに、宮崎県産マンゴーを加え、しっかりとした甘味とほどよい酸味が特徴の「フルーティス りんご酢マンゴー」(1000ml・990円)が使用されている。
また、マンゴーを凍らせた“果実氷”を使用することで、時間が経っても味が薄まらず、最後まで濃厚な果実感を楽しめる1杯に。さらに、店内でじっくりハチミツに漬け込んだレモンスライスを合わせ、とろける甘みの中に爽やかさが広がるソーダとなっている。
価格は560円。販売期間は4月22日〜6月2日。
ミツカン×フレッシュネスバーガー「フローズンマンゴー レモネードソーダ」
ミツカンの「フルーティス」は人気の高い果実や産地にこだわった果実を厳選し、りんご酢などと組み合わせることで果実のおいしさを最大限に引き出した商品。このほど「フレッシュネスバーガー」に登場する「フローズンマンゴー レモネードソーダ」(560円)には、りんご酢をベースに、宮崎県産マンゴーを加え、しっかりとした甘味とほどよい酸味が特徴の「フルーティス りんご酢マンゴー」(1000ml・990円)が使用されている。
また、マンゴーを凍らせた“果実氷”を使用することで、時間が経っても味が薄まらず、最後まで濃厚な果実感を楽しめる1杯に。さらに、店内でじっくりハチミツに漬け込んだレモンスライスを合わせ、とろける甘みの中に爽やかさが広がるソーダとなっている。
価格は560円。販売期間は4月22日〜6月2日。