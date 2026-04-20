「存在しない動物園？」鈴原動物園、カオス過ぎる理由で臨時休園へ「ずっと休園じゃないですかwww」
鈴原動物園の公式X（旧Twitter）は4月17日に投稿を更新。ユニークすぎる理由での臨時休園を発表しました。
【投稿】架空の施設・鈴原動物園が告知した驚きの理由とは？
鈴原動物園は実在しない架空の施設ですが、その設定の緻密さ（？）が話題に。鳴くイメージが少ない動物であるウサギが“奇声”を発しただけでも驚きですが、その音に引き寄せられるように鈴虫が大量発生し、営業不可能なレベルの騒音にまで発展したという、あまりに独特すぎるトラブルに反響が集まっています。
コメント欄では「理由がホント面白いw これ毎回考えてるものセンスあり過ぎる」「理由がカオスすぎて逆に好き（笑）。ウサギの奇声で鈴虫が大量に集まるってどういう仕組み…？ってなるけど、こういう予測不能なトラブルがあるのも動物系施設っぽいよね。とりあえず静まるの待つしかないの大変そう」「カオスすぎて死ぬwwwwwwwwwwwwwww」「存在しない動物園？」「ずっと休園じゃないですかwww」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【投稿】架空の施設・鈴原動物園が告知した驚きの理由とは？
「センスあり過ぎる」同アカウントは「臨時休園のお知らせ」と題し、「本日4/17（金）ウサギのリンちゃんが奇声をあげ、その音に反応してなのか園外から大量の鈴虫が集まり、非常にうるさい状態のため、臨時休園とさせていただきます」と告知。
鈴原動物園は実在しない架空の施設ですが、その設定の緻密さ（？）が話題に。鳴くイメージが少ない動物であるウサギが“奇声”を発しただけでも驚きですが、その音に引き寄せられるように鈴虫が大量発生し、営業不可能なレベルの騒音にまで発展したという、あまりに独特すぎるトラブルに反響が集まっています。
毎日が“臨時休園”4月11日に開設されたばかりの同アカウントですが、同園の休園理由はユニークなものばかりかつ、12日以降、毎日“臨時休園”となっています。14日には「リンのデルタくんが脱走し、園内にてスライディングの練習を始めてしまったため、臨時休園とさせていただきます」と告知。シュールな投稿に人気が集まっています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)