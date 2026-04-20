■MLB アスレチックスーホワイトソックス（日本時間20日、サター・ヘルス・パーク）

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのアスレチックス戦に“3番・一塁”で先発出場。5回の第3打席で、メジャー2度目の3試合連続となるリーグ3位の8号ホームランを放った。

前日の試合では7回の第4打席で、センターバックスクリーン横に飛び込む2試合連続となる7号ソロ本塁打を放った村上、ここ5戦で3発と好調。アスレチックスの先発は今季2勝のJ.パーキンス（26）。

5回の第3打席、甘く入ってきたボールを逃さずに振りぬくと、打球は綺麗な放物線を描いてスタンドへ。村上も手応えを感じて打球の行方を見守る確信弾でメジャー2度目となる3試合連続となる8号、ヤンキースのA.ジャッジ（33）はこの日9号、アストロズのY.アルバレス（28）は10号を放ち、村上は8号で単独3位となった。

村上は開幕カード3試合で3戦連発をマークし、マリナーズ・城島健司のデビューから2試合連続本塁打という日本人記録を抜いた。NPB時代の22年8月には日本プロ野球史上初の5打席連続ホームランを記録している。

