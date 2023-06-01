“場を引き締める”物言いでプチブレイク中の女芸人が千鳥・大悟の発言に激怒。「いつの時代の話ですか？」「色の差別があったんですか？」と、声を荒げ怒りをあらわにする場面があった。

【映像】女芸人が大悟に激怒する瞬間

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

多様化する芸能界で悩める芸能人が急増中。そこでこの日は、本当の幸せを知る女“りなぴっぴ先生”（リンダカラー∞）が占い、答えを導き出す「バシッと言っちゃうかもよ りなぴっぴの館」が放送された。

相談にやって来たのは、カーネーションの吉田結衣。歯に衣着せぬ発言で、現在プチブレイク中の吉田に対して、ノブは「楽しいファンタジーの世界だったのに。急に引き締まりますね」と姿勢を正した。

売れ始めている吉田に、ノブが手ごたえのあった番組を尋ねると、吉田は「『あざとくて何が悪いの？』はすごい楽しかったですよ」と答えた。千鳥の2人は出演番組が意外だったようで「ええ〜！？」と驚き。大悟が「ああいうのも対応できるんですか」と質問すると、吉田は「もちろんですよ」と述べ、「あざとくて何が悪いの？」と人差し指を顎に当てるあざとい姿を披露した。ノブは思わず「こわっ！」と声をあげ、吉田は「あざといに怖いって重なります？」と問い詰めた。大悟は「重なるよ」と答え、ノブは「怖かった…」と呟いた。

りなぴっぴについてどう思っているのかと聞かれると吉田は「面白くて可愛らしいと思っていますし。みなさんの期待に応えるためだけに、嫌なことを言って切り抜かせたりはしないですよ」とコメント。ノブが「そんなに引き締めるんですか。敏感になりすぎですよ」と再び震え上がると、吉田は「敏感にしたのは誰ですか？千鳥さんです」と怒りをあらわにした。

つづけて大悟が「女のくせにそんなに地味な…」と吉田の茶色の衣装についてつっこもうとするも、吉田は大悟を遮って声を荒げ「いつの時代の話ですか？」「女が茶色を着てはいけないって時代があったんですか？大悟さんの中には色の差別があったんですか？」と激怒。千鳥は「こーわっ」「凛としてる」と恐れおのののいていた。