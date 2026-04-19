バドミントン元五輪代表で、キャスターの陣内貴美子（62）が18日、自身のインスタグラムを更新。地元・熊本での女優・桐谷美玲（36）とのツーショットを公開した。

「熊本地震から10年。news every.で桐谷美玲キャスターと一緒に 熊本から生中継をさせていただきました」と記し、熊本城前での桐谷とのショットなどを披露した。

「エブリィを卒業したにも関わらず 熊本地震から10年…今の熊本への想いを熊本出身である自分が、自分の言葉で語れたこと。本当にありがたかったです」とつづった。

「久しぶりのエブリィで緊張感漂う中での生中継…」と陣内。「今回、一緒にカメラの前に立った桐谷キャスターの落ち着いたトーンの声と紡ぐ言葉…隣りで安心感しかなく本当に心強かったです」とした。

「2人で熊本城の石垣に埋め込む栗石にもメッセージを書き込み、熊本への想いは更に強く深くなりました」とし、「まだまだ復旧、復興までには時間がかかりますが、これからも寄り添う気持ちを持って熊本のために私にできることをやっていきたいと思います」と記した。

「どうやったら視聴者に分かりやすく伝わるか…放送直前まで考えてくれたスタッフ…そしてKKTの皆さん 中継がスムーズに進むよう助けて下さって感謝です やりきった後の集合写真が撮れましたとしつつ、「生中継が終わったら頼れる桐谷キャスターから普段のお茶目な美玲ちゃんに戻ってました」と桐谷の素顔についても触れた。