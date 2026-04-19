手先がどんどん器用になるあそび「ストロー落とし」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

手先がどんどん器用になるあそび「ストロー落とし」の作り方

ストロー落とし

推奨年齢 10ヵ月～ あそび制作 おうち de モンテッソーリ

ストローはとても長いので、指先をコントロールして、ストローを端から穴に入れる必要があります。早ければハイハイの時期、10ヵ月頃にできるかもしれません。

この力が伸びる！

指先をコントロールする力が育ち、手先がどんどん器用になっていきます。また、何回も繰り返せるので集中力も育ちます。

あそぶときのポイント

子どもがやりたがる間は、何度でも繰り返しやらせてあげましょう。

用意するもの

作り方

・プラスチック製の容器（ふたが柔らかいプラスチックもしくはシリコン製のもの） ・油性ペン ・カッター ・はさみ ・ストロー 10本 ・コップ

作り方1

ふたの中央に、ストローを垂直に置く

作り方2

油性ペンでストローに沿って線を引き、型をとる

作り方3

カッティングボードなどの上にふたを置き、カッターで切り抜く

作り方4

ストローをはさみで切り、容器に収まるように長さを調整す

作り方5

容器にふたをし、切ったストローをコップに入れればできあがり

【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子