手先がどんどん器用になるあそび「ストロー落とし」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】

手先がどんどん器用になるあそび「ストロー落とし」の作り方とは！？【ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖】
手先がどんどん器用になるあそび「ストロー落とし」の作り方
ストロー落とし
推奨年齢 10ヵ月～ あそび制作 おうち de モンテッソーリ
ストローはとても長いので、指先をコントロールして、ストローを端から穴に入れる必要があります。早ければハイハイの時期、10ヵ月頃にできるかもしれません。
この力が伸びる！
指先をコントロールする力が育ち、手先がどんどん器用になっていきます。また、何回も繰り返せるので集中力も育ちます。
あそぶときのポイント
子どもがやりたがる間は、何度でも繰り返しやらせてあげましょう。
用意するもの・プラスチック製の容器（ふたが柔らかいプラスチックもしくはシリコン製のもの） ・油性ペン ・カッター ・はさみ ・ストロー 10本 ・コップ
作り方
作り方1
ふたの中央に、ストローを垂直に置く
作り方2
油性ペンでストローに沿って線を引き、型をとる
作り方3
カッティングボードなどの上にふたを置き、カッターで切り抜く
作り方4
ストローをはさみで切り、容器に収まるように長さを調整す
作り方5
容器にふたをし、切ったストローをコップに入れればできあがり
【出典】『ゆる～く楽しく続く！おうちモンテッソーリの知育遊びアイデア帖』監修：北川真理子