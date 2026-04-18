北中米W杯決勝スタジアムまでの往復鉄道代は約2万2500円に正式決定…通常の約12倍、試合チケット保有者に限定販売へ

北中米W杯決勝スタジアムまでの往復鉄道代は約2万2500円に正式決定…通常の約12倍、試合チケット保有者に限定販売へ