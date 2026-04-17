「WE NEVER GIVE UP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! あと2つ!死ぬ気でいきます」ヒーロー武藤嘉紀が魂の宣言。吉田麻也らが続々反応【ACLE準々決勝】
執念が実った。
ヴィッセル神戸は現地４月16日、サウジアラビアで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、アル・サッドと対戦。３−３でもつれ込んだPK戦の末にカタールの強豪を撃破し、ベスト４に駒を進めた。
開始６分で先制された後、24分に大迫勇也が同点弾を挙げるも、61分と65分に失点。２点ビハインドの苦しい展開を強いられるなか、74分に井手口陽介の得点で１点差に詰め寄ると、終了間際の90＋３分に武藤嘉紀の劇的ヘッド弾で追いついた。
歓喜する神戸の選手たち。一方、敵将ロベルト・マンチーニは逃げ切れなかった悔しさのあまり、ペットボトルを蹴り飛ばした。
勢いは俄然ヴィッセルだ。延長戦を経て突入したPK戦を５−４で制した。
武藤は試合後のインタビューで「暑さもあって足もつっている状態だったけど、何がなんでもこのまま終わるわけにはいかないと思った。最後まで諦めなかった形が最後のゴールを生んだんじゃないかな」と思いを伝えた。
殊勲の33歳はまた、インスタグラムを更新。熱量たっぷりに「WE NEVER GIVE UP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! あと2つ!死ぬ気でいきます。またパワーください!! 応援ありがとうございました!!」と綴った。
この投稿は大きな注目を集めており、解説を務めた林陵平氏が「キーマンに挙げて良かった。流石」とコメントすれば、日本代表の元キャプテン吉田麻也は「What a goal」と感嘆の声を漏らした。
悲願のアジア制覇まであと２勝。20日に行なわれる準決勝では、アル・アハリ（サウジアラビア）対ジョホール（マレーシア）の勝者と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】何度見ても鳥肌！神戸FW武藤がほぼプレーで超劇的同点弾
ヴィッセル神戸は現地４月16日、サウジアラビアで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、アル・サッドと対戦。３−３でもつれ込んだPK戦の末にカタールの強豪を撃破し、ベスト４に駒を進めた。
開始６分で先制された後、24分に大迫勇也が同点弾を挙げるも、61分と65分に失点。２点ビハインドの苦しい展開を強いられるなか、74分に井手口陽介の得点で１点差に詰め寄ると、終了間際の90＋３分に武藤嘉紀の劇的ヘッド弾で追いついた。
勢いは俄然ヴィッセルだ。延長戦を経て突入したPK戦を５−４で制した。
武藤は試合後のインタビューで「暑さもあって足もつっている状態だったけど、何がなんでもこのまま終わるわけにはいかないと思った。最後まで諦めなかった形が最後のゴールを生んだんじゃないかな」と思いを伝えた。
殊勲の33歳はまた、インスタグラムを更新。熱量たっぷりに「WE NEVER GIVE UP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! あと2つ!死ぬ気でいきます。またパワーください!! 応援ありがとうございました!!」と綴った。
この投稿は大きな注目を集めており、解説を務めた林陵平氏が「キーマンに挙げて良かった。流石」とコメントすれば、日本代表の元キャプテン吉田麻也は「What a goal」と感嘆の声を漏らした。
悲願のアジア制覇まであと２勝。20日に行なわれる準決勝では、アル・アハリ（サウジアラビア）対ジョホール（マレーシア）の勝者と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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