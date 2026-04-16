RIP SLYME・ILMARI、ダークカラーのキャンピングカー＆子どもの姿にファン「家族でキャンプですか？」「いいパパ」の声
モデル・蛯原友里（46）の夫でRIP SLYMEのILMARI（50）が14日、自身のインスタグラムを更新。キャンピングカーでキャンプを楽しむ様子や、女の子の後ろ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「車もカッコいい!!」RIP SLYME・ILMARIが公開した、ダークカラーのキャンピングカー
ILMARIは「good day outside」とつづり、自然の中でのびのびと過ごすプライベートショットをアップ。そこには、ダークカラーでスタイリッシュなキャンピングカーや、キャンピングカーに乗り込む女の子の姿、ジャガイモを洗う幼い手が写り込んだほほ笑ましい光景が収められていた。
この投稿に、コメント欄には「家族でキャンプですか？」「車もカッコいい!!」「最高ですね」「いいパパいい旦那なのが伝わる」「めっちゃステキ」などの声が寄せられている。
ILMARIは、蛯原と2009年に結婚。15年11月に第1子男児、21年11月に第2子女児の誕生を発表した。
【写真】「車もカッコいい!!」RIP SLYME・ILMARIが公開した、ダークカラーのキャンピングカー
ILMARIは「good day outside」とつづり、自然の中でのびのびと過ごすプライベートショットをアップ。そこには、ダークカラーでスタイリッシュなキャンピングカーや、キャンピングカーに乗り込む女の子の姿、ジャガイモを洗う幼い手が写り込んだほほ笑ましい光景が収められていた。
この投稿に、コメント欄には「家族でキャンプですか？」「車もカッコいい!!」「最高ですね」「いいパパいい旦那なのが伝わる」「めっちゃステキ」などの声が寄せられている。
ILMARIは、蛯原と2009年に結婚。15年11月に第1子男児、21年11月に第2子女児の誕生を発表した。