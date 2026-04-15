コナミデジタルエンタテインメントは、『eBASEBALLパワフルプロ野球2026』の収録モード情報を公開した。

【画像あり】歴代の猪狩守が顔合わせ？ 各モードのスクリーンショット

本作のサクセスモードでは、シリーズのサクセスを渡り歩く新シナリオ「パラレルオールスターズ」が登場する。あわせて、日本代表として世界に挑む「World Baseball Classic™サクセス」や、『パワプロ2016』以降の人気シナリオ5本、定番の「千将高校 君がキャプテンだ！」、「サクサクセス」も収録される。

パワフェスでは、大会初開催にまつわる前日譚が描かれる。プレイヤーはパワフルテレビの社員として大会の成功を目指す内容で、開始時にアナウンサーとプロデューサーの職種から選択が可能だ。

栄冠ナインでは、従来の戦術試合に加え、チームプレイやなりきりプレイといったアクション操作による試合にも対応。さらに、3年間で甲子園優勝を目指す「3年モード」が新たに搭載される。

ペナントモードには、チームの特色を表す「チーム特殊能力」が新登場。試合中に出場選手へさまざまな効果が発動する仕組みとなっている。選手の記録を残せる「選手アルバム」機能も追加されたほか、海外留学が「ウインターリーグ」としてリニューアルされた。

マイライフでは、1人の選手としてプロ野球生活を楽しむことができる。彼女候補はシリーズ最多の24人で、入団から引退まで最大30年のプレイが可能だ。

「対決！レジェンドバトル」は、World Baseball Classicの舞台で活躍した歴代日本代表のレジェンド選手たちと一打席勝負を行うモード。KONAMI野球ゲームアンバサダーの大谷翔平選手に加え、2026年大会で活躍した海外のスター選手も登場する。

「マイ選手リーグ」では、育成したオリジナル選手だけで編成したチームで全国のプレイヤーと対戦できる。対戦は毎日自動で行われ、上位ランクを目指す仕組みだ。

「LIVEシナリオ」では、現実の試合と連動したシナリオが試合後すぐに配信される。2026 World Baseball Classicの日本戦と準決勝以降の全試合も配信対象となる。オリジナルシナリオ作成には新機能「シナリオ選手」が追加され、専用の選手を自由に編集できる。

対戦モードでは最大4人での協力プレイに対応し、プロ野球12球団のほかナショナルチームやサクセスチーム、オリジナルチームでの対戦が可能。PS4版はPS VRにも対応する。

そのほか、好きな選手を集めてオリジナルチームを編成する「アレンジ」、選手の能力データを確認・できる「選手データ」、ゲーム内ポイントでアイテムやOB選手と交換できる「パワプロショップ」、オンライン公式大会に挑戦する「チャンピオンシップ」、ハイスコアを競う「ホームランアタック」などのモードが用意されている。

『eBASEBALLパワフルプロ野球2026』は、6月11日に発売予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）