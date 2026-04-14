【スタバ】あなたが初めて飲んだフラペは？累計20億杯が紡いだフラペチーノ30年の記憶を振り返る
スターバックスが日本上陸30周年を迎え、歴代の人気フラペチーノを進化させた『THE STAR フラペチーノ』5種を8日から全国で展開している。1996年の銀座1号店オープンから30年、累計販売数は20億杯を超え、日本独自のカフェカルチャーを象徴する存在として歩んできたフラペチーノの軌跡を振り返る。
【画像】メロンにヨーグルト…待望の復活を遂げる5種のフラペ
1996年8月、東京・銀座の松屋通りに日本1号店が誕生。最初の一杯は「ダブル トール ラテ」とされ、その後「キャラメル フラペチーノ」「ダークモカ チップ フラペチーノ」「抹茶 クリーム フラペチーノ」などが定番商品として定着した。さらに「ストロベリー＆クリーム フラペチーノ」や「コーヒー ジェリー フラペチーノ」の登場をきっかけに、ブランドを代表するメニューへと成長した。
スマートフォン時代に入ると、「さくら フラペチーノ」をはじめ、SNSで話題を呼ぶ商品が続々と登場。「加賀 棒ほうじ茶 フラペチーノ」や「チャンキー クッキー フラペチーノ」など個性的なフレーバーも人気を集めた。さらに日本上陸25周年企画「47 JIMOTO フラペチーノ」や「メロン of メロン フラペチーノ」も大きな反響を呼び、累計販売数は約20億杯に到達した。
30周年企画として今回登場したのは、「THE フラペチーノof メロン of メロン」「THE フラペチーノ of チャンキー クッキー」など5商品。全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で、1店舗につき1商品のみ取り扱う形式で販売される。
また15日からは公式XでSNS参加型企画「THE スター フラペチーノ 推し投票企画」もスタート。30年の思い出とともに、あの時代を彩った一杯が再び注目を集めそうだ。
【画像】メロンにヨーグルト…待望の復活を遂げる5種のフラペ
1996年8月、東京・銀座の松屋通りに日本1号店が誕生。最初の一杯は「ダブル トール ラテ」とされ、その後「キャラメル フラペチーノ」「ダークモカ チップ フラペチーノ」「抹茶 クリーム フラペチーノ」などが定番商品として定着した。さらに「ストロベリー＆クリーム フラペチーノ」や「コーヒー ジェリー フラペチーノ」の登場をきっかけに、ブランドを代表するメニューへと成長した。
30周年企画として今回登場したのは、「THE フラペチーノof メロン of メロン」「THE フラペチーノ of チャンキー クッキー」など5商品。全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で、1店舗につき1商品のみ取り扱う形式で販売される。
また15日からは公式XでSNS参加型企画「THE スター フラペチーノ 推し投票企画」もスタート。30年の思い出とともに、あの時代を彩った一杯が再び注目を集めそうだ。