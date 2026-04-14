ミュージカル『刀剣乱舞』最新作、初日公演などABEMA PPV生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にてミュージカル『刀剣乱舞』 加州清光 単騎出陣 極の５月１日（金）初日公演、５月25日（月）13時公演、および同日18時からの大千秋楽公演を生放送することを決定。また、本公演のチケットを４月13日（月）より発売開始した。
ミュージカル『刀剣乱舞』 加州清光 単騎出陣 極は、大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」（DMM GAMES/NITRO PLUS）を原案とするミュージカル『刀剣乱舞』シリーズの最新作。2017年にシリーズ初の“単騎出陣”を成功させて以来、国内ツアー、アジアツアー、そして幕張メッセでの凱旋公演と常にシーンの最前線を走り続けてきた「加州清光 単騎出陣」。前回の単騎出陣から７年の歳月を経て、此度はついに“極（きわめ）の姿”となった加州清光が出陣する。さらに本公演では、加州清光役を務める佐藤流司氏が演出の茅野イサム氏と共同で演出を手掛けるという特別な布陣が実現。パワーアップした刀剣男士の姿と佐藤氏自らが紡ぐ新たな解釈の演出によって、さらなる進化を遂げた物語の幕が開く。
本配信では、各公演の一般チケットに加えて、全ての配信をお得に網羅できる「通しチケット」を販売。通しチケットを購入すると３つの生放送、３つの見逃し配信、そして通しチケット購入者とアーカイブ配信単体の一般チケットを購入者が視聴可能なアーカイブ配信を含む計７つの配信を余すことなく楽しめる。
(C)NITRO PLUS・EXNOA LLC/ミュージカル『刀剣乱舞』製作委員会
ミュージカル『刀剣乱舞』 加州清光 単騎出陣 極は、大人気PCブラウザ・スマホアプリゲーム「刀剣乱舞ONLINE」（DMM GAMES/NITRO PLUS）を原案とするミュージカル『刀剣乱舞』シリーズの最新作。2017年にシリーズ初の“単騎出陣”を成功させて以来、国内ツアー、アジアツアー、そして幕張メッセでの凱旋公演と常にシーンの最前線を走り続けてきた「加州清光 単騎出陣」。前回の単騎出陣から７年の歳月を経て、此度はついに“極（きわめ）の姿”となった加州清光が出陣する。さらに本公演では、加州清光役を務める佐藤流司氏が演出の茅野イサム氏と共同で演出を手掛けるという特別な布陣が実現。パワーアップした刀剣男士の姿と佐藤氏自らが紡ぐ新たな解釈の演出によって、さらなる進化を遂げた物語の幕が開く。
(C)NITRO PLUS・EXNOA LLC/ミュージカル『刀剣乱舞』製作委員会