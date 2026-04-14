くら寿司は、「名探偵コナン」とコラボしたオリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾を4月17日より開催する。

くら寿司では、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開を記念し、4月3日より「名探偵コナン」とコラボしたキャンペーンを実施している。今回、4月17日より新たにスタートする「プレゼントキャンペーン」第2弾の景品「ラバーコースター」がメディア向けにお披露目された。

また、同時開催される「桜鯛といくらフェア」商品の先行試食会も実施されたので、本稿にてあわせて紹介する。

□くら寿司×劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」タイアップキャンペーンのページ

くら寿司×「名探偵コナン」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾

開催期間：4月17日～ ※景品が無くなり次第終了

景品：ラバーコースター（全4種）/合計先着28万名限定

4月3日より、くら寿司にて2,500円のお会計ごとに「名探偵コナン」のオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンが実施されている。プレゼントキャンペーンは3回にわたって開催。今回は4月17日よりスタートする第2弾の景品となる「ラバーコースター」の実物がお披露目された。

ラバーコースターは全部で4種が用意されており、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」に登場するキャラクターたちがデフォルメ姿でかわいくデザインされている。

ここでしか手に入れることができないものとなっており、先着28万名限定で無くなり次第終了となってしまうため、確実に手に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

ラバーコースターは全4種がラインナップ

デフォルメ姿のキャラクターたちがかわいい。劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」のイメージに合わせた衣装などが特徴だ

桜鯛といくらフェア

販売期間：4月17日～

くら寿司では「名探偵コナン」とのコラボキャンペーン期間中、様々なフェアが同時開催される。今回は「熟成 桜鯛（一貫）」、「熟成 ゆず漬け桜鯛（一貫）」、「海水仕込み 純いくら（一貫）」などが提供される「桜鯛といくらフェア」が期間・数量限定で開催される。

「海水仕込み 純いくら（一貫）」は、漁獲後、水揚げに近い加工場で素早く加工した鮮度抜群のイクラを使用。鮮度が良いからこそ、あえて醤油や塩などに漬けず、素材そのままの味わいを楽しめるとのこと。くら寿司初登場の新商品となっている。

これらのメニューも「ビッくらポン!」やコラボプレゼントキャンペーンの対象となっており、特別なメニューを堪能しつつキャンペーンも楽しめるという、とてもお得な気分が味わえる。ぜひこの機会にくら寿司へ足を運んでみてはいかがだろうか。

「熟成 桜鯛（一貫）」 価格：140円 販売期間：販売中～4月26日まで

「熟成 ゆず漬け桜鯛（一貫）」 価格：160円 販売期間：販売中～4月26日まで

「アイスランド貝（長寿貝）」 価格：115円 販売期間：4月17日～4月26日まで

「海水仕込み 純いくら（一貫）」 価格：330円 販売期間：4月17日～4月26日まで

「北海道いももちーず」 価格：280円 販売期間：4月17日～4月26日まで

(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会