お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が14日、Xを更新。京都府南丹市で子どもとみられる身元不明の遺体が見つかった件をめぐり、報道のあり方などについて私見をつづった。

南丹市ではは3月23日から市立園部小の安達結希さん（11）の行方が分からなくなっており、捜索が続いていた。今月13日午後4時45分ごろ、南丹市の山林であおむけになって倒れている遺体が、行方不明になっている安達さんの通う私立園部小から南西約2キロの地点で見つかった。遺体は死後相当の期間が経過しているとみられ、京都府警では司法解剖し死因を調べるなどする。

しんごはXに「今回の京都の件、報道のあり方として一つ気になるのが、捜査現場の映像の扱い」と切り出した。そして「仮に遺体が映り込んでいたとすれば、報道の自由と同時に、遺族や視聴者への配慮はどこまで考慮されていたのか。事実を伝えることと、人としての尊厳を守ることは両立できるはず。こういう場面こそ、メディアの判断力が問われると思う」と指摘した。

府警によると、南丹市立園部小の卒業式だった3月23日、安達の父親は、自宅から9キロ離れた小学校のそばまで車で送り、午前8時ごろ降ろしたなどと説明。担任が母親に午前11時45〜50分ごろ登校していないことを連絡し行方不明の可能性が浮上し、正午ごろ、父親が110番通報したという。

府警は25日、顔写真や当時の服装などを公開。29日には園部小から西約3キロの山中で通学用リュックが見つかった。今月12日には、府警が市内の山中を捜索した際、安達さんのものと特徴が似ている黒色のスニーカーを発見した。

しんごの投稿に対し「すごく大事な視点だと思う」「全く同感です」「完全同意です。こういうデリケートな場面で、事実と尊厳のバランスをしっかり取れるメディアであってほしいですね」などとさまざまな声が寄せられている。