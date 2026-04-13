スカパラ・北原雅彦、5月の公演をもってバンド活動終了を発表 個人の音楽活動に専念するため
東京スカパラダイスオーケストラのトロンボーンを務める北原雅彦が13日、同バンド活動を終了することが明らかになった。同日、所属レコード会社の公式サイトで発表された。
【写真】直筆＆サインとともに！感謝を綴った北原雅彦
同サイトでは「東京スカパラダイスオーケストラより 大切なお知らせ」と題し、「この度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため26年5月12日（火）billboard classics Symphonic Tour 2026＠東京国際フォーラム ホール A の公演をもって、東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することとなりました」と報告。
「突然のご報告となり、日頃より応援してくださっている皆さまにはご心配をおかけすることをお詫び申し上げます」と謝罪し、「温かく見守っていただけましたら幸いです。今後とも変わらぬご支援のほど、よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
■北原雅彦コメント
この度、私北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため
2026年5月12日の公演を最後に
東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了する事になりました。
1988年9月にスカパラに出会って38年！
長きにわたり支えてくださったファンの皆様、
そして共に音楽を創ってきたメンバー、スタッフの皆様
ありがとうございました。
2026年4月13日
北原 雅彦
■東京スカパラダイスオーケストラメンバー一同コメント
いつも東京スカパラダイスオーケストラを応援してくださっている皆さまへ。
この度、トロンボーンの北原雅彦が東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することになりました。
長い年月を共に過ごしてきた仲間であり、本人の決断を尊重したいと思っています。
北原雅彦が東京スカパラダイスオーケストラに残した音楽や情熱は、
これからも私たちの中に生き続けます。
大切にしていきます。
東京スカパラダイスオーケストラは、これから前に進んで行きます。
北原雅彦も、前に進んでいきます。
これからも北原雅彦を応援して下さい。
自分たちを応援して下さっている方々には、
不安や戸惑いを感じさせてしまうこともあるかもしれませんが、
今後の活動を通して、皆でしっかりと向き合っていきたいと思っています。
自分たちはこれからも、精一杯東京スカパラダイスオーケストラの音楽を届け続けていきます。
引き続き応援して頂けたら、嬉しいです。
2026年4月13日
東京スカパラダイスオーケストラ
メンバー一同
■報告全文
東京スカパラダイスオーケストラより 大切なお知らせ
いつも東京スカパラダイスオーケストラを応援していただき、誠にありがとうございます。
この度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため
26年5月12日（火）billboard classics Symphonic Tour 2026＠東京国際フォーラム ホール A の公演をもって、東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することとなりました。
突然のご報告となり、日頃より応援してくださっている皆さまには
ご心配をおかけすることをお詫び申し上げます。
これまで北原雅彦はスカパラの活動に真摯に向き合い、
数多くの作品やライブを通して、バンドに多くのものを残してくれました。
その功績とこれまでの歩みにスタッフ一同、感謝の念に堪えません。
北原雅彦は今後も音楽活動を継続してまいります。
これからの歩みについては、改めて皆さまにお伝えしていく予定です。
なお、現在発表済みの今後のライブツアー・イベント等につきましても
東京スカパラダイスオーケストラは予定通り出演いたします。
これからも東京スカパラダイスオーケストラ、そして北原雅彦それぞれの未来を
温かく見守っていただけましたら幸いです。
今後とも変わらぬご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
2026年4月13日
ソニー・ミュージックアーティスツ
【写真】直筆＆サインとともに！感謝を綴った北原雅彦
同サイトでは「東京スカパラダイスオーケストラより 大切なお知らせ」と題し、「この度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため26年5月12日（火）billboard classics Symphonic Tour 2026＠東京国際フォーラム ホール A の公演をもって、東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することとなりました」と報告。
■北原雅彦コメント
この度、私北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため
2026年5月12日の公演を最後に
東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了する事になりました。
1988年9月にスカパラに出会って38年！
長きにわたり支えてくださったファンの皆様、
そして共に音楽を創ってきたメンバー、スタッフの皆様
ありがとうございました。
2026年4月13日
北原 雅彦
■東京スカパラダイスオーケストラメンバー一同コメント
いつも東京スカパラダイスオーケストラを応援してくださっている皆さまへ。
この度、トロンボーンの北原雅彦が東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することになりました。
長い年月を共に過ごしてきた仲間であり、本人の決断を尊重したいと思っています。
北原雅彦が東京スカパラダイスオーケストラに残した音楽や情熱は、
これからも私たちの中に生き続けます。
大切にしていきます。
東京スカパラダイスオーケストラは、これから前に進んで行きます。
北原雅彦も、前に進んでいきます。
これからも北原雅彦を応援して下さい。
自分たちを応援して下さっている方々には、
不安や戸惑いを感じさせてしまうこともあるかもしれませんが、
今後の活動を通して、皆でしっかりと向き合っていきたいと思っています。
自分たちはこれからも、精一杯東京スカパラダイスオーケストラの音楽を届け続けていきます。
引き続き応援して頂けたら、嬉しいです。
2026年4月13日
東京スカパラダイスオーケストラ
メンバー一同
■報告全文
東京スカパラダイスオーケストラより 大切なお知らせ
いつも東京スカパラダイスオーケストラを応援していただき、誠にありがとうございます。
この度、トロンボーン北原雅彦は個人の音楽活動に専念するため
26年5月12日（火）billboard classics Symphonic Tour 2026＠東京国際フォーラム ホール A の公演をもって、東京スカパラダイスオーケストラでの活動を終了することとなりました。
突然のご報告となり、日頃より応援してくださっている皆さまには
ご心配をおかけすることをお詫び申し上げます。
これまで北原雅彦はスカパラの活動に真摯に向き合い、
数多くの作品やライブを通して、バンドに多くのものを残してくれました。
その功績とこれまでの歩みにスタッフ一同、感謝の念に堪えません。
北原雅彦は今後も音楽活動を継続してまいります。
これからの歩みについては、改めて皆さまにお伝えしていく予定です。
なお、現在発表済みの今後のライブツアー・イベント等につきましても
東京スカパラダイスオーケストラは予定通り出演いたします。
これからも東京スカパラダイスオーケストラ、そして北原雅彦それぞれの未来を
温かく見守っていただけましたら幸いです。
今後とも変わらぬご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
2026年4月13日
ソニー・ミュージックアーティスツ