ダイソー限定デザインの「ちいかわ」がかわいすぎる文具やポーチなど大人買いしたくなるラインアップ。
100円ショップの「ダイソー」は、2026年4月14日から、人気キャラクター「ちいかわ」デザインのアイテムを順次発売。直販サイト「ダイソーネットストア」でも4月中に取り扱い開始を予定しています。
ちいかわたちの日常を描いたかわいいデザイン
イラストレーターのナガノ氏が描く漫画作品から生まれ、SNSなどでも大人気の「ちいかわ」デザインのアイテム全28種がダイソー限定で登場します。
いずれもパステルカラーを基調に、キャラクターたちの日常をかわいらしく描いたコレクションです。ステーショナリーから雑貨まで、日常の様々なシーンで使えるアイテムがラインアップされています。
普段使いしやすいラインアップ
●巾着各種、ポーチ各種
価格は各110円から220円です。
●シール各種
価格は各110円。
●缶バッジ各種、アクリルキーホルダー各種
価格は、いずれも110円です。
●消しゴム、お弁当カップ各種、ストラップ付き名札各種、ダイカットフィルムチャック袋各種
価格は以下の通り。
・消しゴム...110円
・お弁当カップ各種...各110円
・ストラップ付き名札各種...各110円から220円
・ダイカットフィルムチャック袋各種...各110円
商品によって発売時期が異なるほか、店舗によって取り扱い種類や在庫が異なる場合があります。
（C）nagano
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部