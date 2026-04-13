ダイソー限定デザインの「ちいかわ」がかわいすぎる文具やポーチなど大人買いしたくなるラインアップ。

100円ショップの「ダイソー」は、2026年4月14日から、人気キャラクター「ちいかわ」デザインのアイテムを順次発売。直販サイト「ダイソーネットストア」でも4月中に取り扱い開始を予定しています。

ちいかわたちの日常を描いたかわいいデザイン

イラストレーターのナガノ氏が描く漫画作品から生まれ、SNSなどでも大人気の「ちいかわ」デザインのアイテム全28種がダイソー限定で登場します。

いずれもパステルカラーを基調に、キャラクターたちの日常をかわいらしく描いたコレクションです。ステーショナリーから雑貨まで、日常の様々なシーンで使えるアイテムがラインアップされています。

普段使いしやすいラインアップ

●巾着各種、ポーチ各種

価格は各110円から220円です。

●シール各種

価格は各110円。

●缶バッジ各種、アクリルキーホルダー各種

価格は、いずれも110円です。

●消しゴム、お弁当カップ各種、ストラップ付き名札各種、ダイカットフィルムチャック袋各種

価格は以下の通り。

・消しゴム...110円

・お弁当カップ各種...各110円

・ストラップ付き名札各種...各110円から220円

・ダイカットフィルムチャック袋各種...各110円

商品によって発売時期が異なるほか、店舗によって取り扱い種類や在庫が異なる場合があります。

（C）nagano

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部