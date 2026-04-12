【桜花賞／馬場情報】雨の影響なく“超高速”馬場に変貌　阪神芝は「レコード級」想定でスピード血統が台頭か

第86回桜花賞（GI、芝1600m）が行われる阪神競馬場の馬場情報が12日、JRAより発表された。阪神は芝は「良」、ダートは「稍重」でスタート。

芝のクッション値は「8.9／標準」、芝の含水率はゴール前12.1％、4コーナー12.5％と計測された。

■阪神牝馬Sは1分31秒6の超高速決着

金曜の雨で土曜はダート・重で芝・稍重、芝のクッション値「8.6／標準」でスタートしたが、午後には芝は良馬場に回復した。

桜花賞と同コースで行われた土曜阪神11R・阪神牝馬S（エンブロイダリー）は芝1600m1分31秒6と、昨年より1秒2も速い超高速決着。最内枠から逃げた勝ち馬エンブロイダリーは上がり3F33秒5、4番手から追い上げた2着カムニャックは33秒2と、速い上がりが求められている馬場状態だった。

メイン前に行われた芝4鞍では先行+差し馬が上位を占めていたが、馬場が乾いたこととBコース替わりの影響も現れてきた印象だ。日曜は馬場がさらに乾いて超高速馬場が予想され、2021年にソダシがマークした1分31秒1のレコードを上回る可能性も秘めていそう。

ちなみにBコース替わり初週だった桜花賞は2021年～23年の3年。2021年はソダシが好位3番手、2022年はウォーターナビレラが好位2番手から2着、3着はナムラクレアが4番手から馬券内に突入、23年も好位につけたコナコースト、ペリファーニアが2着＆3着に入っていて好位4番手以内が馬券を確保。

血統面から注目は父親はバラバラだが、サンデーサイレンス系が土曜5鞍中4Rで勝利、3鞍でワンツーフィニッシュを決めている。枠順では1枠が2勝3着1回、2枠が2着1回3着2回と“イン前有利”の傾向が見られる。

サンデーサイレンス系＋前走好位4番手以内に該当するナムラコスモス、リリージョワ、ドリームコア、ブラックチャリスの4頭は特に要注意だろう。

2026年（桜花賞当日）

┗ゴール前＝芝12.1％｜ダ10.5％

┗4コーナー＝芝12.5％｜ダ11.0％

芝のクッション値＝8.9［標準］

2025年（エンブロイダリー）

┗ゴール前＝芝12.9％｜ダ4.2％

┗4コーナー＝芝10.4％｜ダ3.4％

芝のクッション値＝9.7［標準］

2024年（ステレンボッシュ）

含水率

┗ゴール前＝芝10.9％｜ダ6.2％

┗4コーナー＝芝11.7％｜ダ8.7％

芝のクッション値＝9.3［標準］