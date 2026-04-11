トレンドに合わせた“魅せる”ブラ。補整下着のブラデリスニューヨーク、アウターライクに着こなせるノンワイヤーブラ新発売
独自の3ステップ機能でボディメイクする補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク（BRADELIS New York）」を展開するゴールドフラッグは3月25日、トレンドのランジェリーファッションをかなえる新商品を発売しました。
■幅広いコーデを楽しめるアウターライクなレースデザイン
ランジェリーを主役としてコーディネートを組む「ランジェリーファッション」が盛り上がる中、補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク」から、アウターライクに着こなせるノンワイヤーブラの新作が2種類登場します。
モダンな印象の幾何学柄ストレッチラッセルレースを使用した「Lovely Back Bra26S1」は、マットな質感とコード糸使いで、甘さを抑えたアウターライクな雰囲気。
レイヤードコーデの“見せインナー”として活躍し、アウターを重ねても存在感が埋もれない、背中見せデザインのノンワイヤーブラです。
「レーシィチューブトップブラ」は、取り外し可能な細いストラップ付きの2way仕様。ボーダー柄のレースで生地調部分には立体的なギャザー加工を施しており、この商品1着での着こなしはもちろん、流行中のシアートップスとのコーディネートも楽しめます。
オフショルダーや開きの大きいアウターともコーディネートしやすく、シーンに合わせて幅広く使い分けできます。
■商品詳細
◇「ブラデリス Lovely Back Bra26S1」
トレンドのレイヤードコーデの“見せインナー”として、デザインと補整力を兼ね備えたノンワイヤーブラレット。幾何学柄のストレッチラッセルレースを使用し、モダンな印象に仕上げました。
弾力のあるコンパクトなウレタンモールドカップを採用し、ノンワイヤーでもふっくらとした美しいバストラインを実現します。
バックはレースを贅沢に組み合わせ、背中中央にほどよい空きをつくることで、抜け感のある後ろ姿に。アウターを重ねても存在感のあるデザインです。
◇「ブラデリス レーシィチューブトップブラ」
ストラップを取り外して2wayで使用できるチューブトップブラ。アウターライクなボーダー柄×ギャザー加工の立体的な総レースデザインです。
肌側には、極細のナイロンとポリウレタンで編み上げた高密度のベアスムーズ素材を採用。吸水速乾・接触冷感機能付きで、汗ばむ季節もさらりと快適です。
ワイヤーの代わりに面でバストを支えるので、締めつけ感なく、ふっくらとした立体的なバストシルエットをキープします。
■商品概要
・商品名：ブラデリス Lovely Back Bra26S1
・価格：6,930円
・カラー：ブラック／オフホワイト
・サイズ展開：S／M／L
https://www.bradelis.shop/c/bra/me126103?grid=newitem
・商品名：ブラデリス レーシィチューブトップブラ
・価格：6,600円
・カラー：ブラック／オフホワイト
・サイズ展開：S／M／L／LL
https://www.bradelis.shop/c/bra/me126106?grid=newitem
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