トレンドに合わせた“魅せる”ブラ。補整下着のブラデリスニューヨーク、アウターライクに着こなせるノンワイヤーブラ新発売

独自の3ステップ機能でボディメイクする補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク（BRADELIS New York）」を展開するゴールドフラッグは3月25日、トレンドのランジェリーファッションをかなえる新商品を発売しました。

■幅広いコーデを楽しめるアウターライクなレースデザイン

ランジェリーを主役としてコーディネートを組む「ランジェリーファッション」が盛り上がる中、補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク」から、アウターライクに着こなせるノンワイヤーブラの新作が2種類登場します。

モダンな印象の幾何学柄ストレッチラッセルレースを使用した「Lovely Back Bra26S1」は、マットな質感とコード糸使いで、甘さを抑えたアウターライクな雰囲気。

レイヤードコーデの“見せインナー”として活躍し、アウターを重ねても存在感が埋もれない、背中見せデザインのノンワイヤーブラです。

「レーシィチューブトップブラ」は、取り外し可能な細いストラップ付きの2way仕様。ボーダー柄のレースで生地調部分には立体的なギャザー加工を施しており、この商品1着での着こなしはもちろん、流行中のシアートップスとのコーディネートも楽しめます。

オフショルダーや開きの大きいアウターともコーディネートしやすく、シーンに合わせて幅広く使い分けできます。

■商品詳細

◇「ブラデリス Lovely Back Bra26S1」

トレンドのレイヤードコーデの“見せインナー”として、デザインと補整力を兼ね備えたノンワイヤーブラレット。幾何学柄のストレッチラッセルレースを使用し、モダンな印象に仕上げました。

弾力のあるコンパクトなウレタンモールドカップを採用し、ノンワイヤーでもふっくらとした美しいバストラインを実現します。

バックはレースを贅沢に組み合わせ、背中中央にほどよい空きをつくることで、抜け感のある後ろ姿に。アウターを重ねても存在感のあるデザインです。

◇「ブラデリス レーシィチューブトップブラ」

ストラップを取り外して2wayで使用できるチューブトップブラ。アウターライクなボーダー柄×ギャザー加工の立体的な総レースデザインです。

肌側には、極細のナイロンとポリウレタンで編み上げた高密度のベアスムーズ素材を採用。吸水速乾・接触冷感機能付きで、汗ばむ季節もさらりと快適です。

ワイヤーの代わりに面でバストを支えるので、締めつけ感なく、ふっくらとした立体的なバストシルエットをキープします。

■商品概要

・商品名：ブラデリス Lovely Back Bra26S1

・価格：6,930円

・カラー：ブラック／オフホワイト

・サイズ展開：S／M／L

https://www.bradelis.shop/c/bra/me126103?grid=newitem

・商品名：ブラデリス レーシィチューブトップブラ

・価格：6,600円

・カラー：ブラック／オフホワイト

・サイズ展開：S／M／L／LL

https://www.bradelis.shop/c/bra/me126106?grid=newitem

（エボル）