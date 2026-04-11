【7位〜12位】4月12日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】双子座 総合運：★★★☆☆

幸運をもたらすインスピレーションに恵まれる日！ふとひらめいた場所に足を運んだり、気になったことの情報を調べたり、顔を思い出した人に連絡をとってみたりして。今後の毎日がさらに楽しくなるためのヒントを発見できそうです。



恋愛運

お互いに一瞬で恋に落ちる相手と出会ったり、友だちや同僚だった人との関係に甘い雰囲気が漂ったり…最高にロマンチックなラブストーリーが始まる可能性アリ！「こうしたらいいかも」と少しでも思ったことは、すべて行動に移して。



金運

知識やスキルを身につけるためにお金を使うといい日。一方、その分の支出を減らす節約も忘れずに。その両方ができると、お金とのつながりをグンと強くすることができる運気です。｢ここは締める｣と決めたら、徹底的に節約をすると〇。



ラッキーアイテム：安眠グッズ



ラッキーカラー：インディゴブルー 恋愛運お互いに一瞬で恋に落ちる相手と出会ったり、友だちや同僚だった人との関係に甘い雰囲気が漂ったり…最高にロマンチックなラブストーリーが始まる可能性アリ！「こうしたらいいかも」と少しでも思ったことは、すべて行動に移して。金運知識やスキルを身につけるためにお金を使うといい日。一方、その分の支出を減らす節約も忘れずに。その両方ができると、お金とのつながりをグンと強くすることができる運気です。｢ここは締める｣と決めたら、徹底的に節約をすると〇。ラッキーアイテム：安眠グッズラッキーカラー：インディゴブルー

【8位】牡牛座 総合運：★★★☆☆

悩みや迷いを吹き飛ばすようなひと言を、年上の人からもらえそうな運気。ひとりでウジウジと考え込まずに、相談してみるといいでしょう。決して見栄を張らず、起きた出来事や自分の考えを正直に話すのがポイントです。



恋愛運

あなたの恋が順調に進むために、さり気なく力を貸してくれる人がいそうです。特に、年上の友だちや知人という可能性が高いでしょう。紹介の話は、迷わず受けてOK。また、少し耳の痛い指摘もしっかり聞くと、魅力アップにつながります。



金運

もっと上手にお金と付きあう実力を、高められる運気です。今の自分のお金の使い方や貯め方などの欠点に気づいても、ガッカリしないで。それが実力UPのためのヒント。年上の人とのまじめな会話が、金銭面での発見を大きくしてくれるはず。



ラッキーアイテム：靴下



ラッキーカラー：ブラック

【9位】牡羊座 総合運：★★☆☆☆

すぐそばにいてくれる人たちが、今日は、あなたに喜びや気づきを与えてくれるはず。自分をよく見せようとせず、ありのままの姿を見せてください。笑うときに人と目をあわせると、喜びはさらに大きくなっていきます！



恋愛運

長所も短所もすべてひっくるめて「魅力的だな」と思える日。恋の相手に対しては、愛情と理解が深まるのを感じられるでしょう。出会った相手には、あなたも自然体で接することができそう。笑いあうことで、恋がグンと盛り上がります。



金運

友情や自由な時間などに対して、｢お金よりもはるかに大切だ｣という気持ちが強くなる運気。重要なのは、どちらも大切なのだと忘れないこと。友情や自由時間を保つのにお金も不可欠だと確認すると、お金との縁も強くなります！



ラッキーアイテム：乳製品



ラッキーカラー：シーグリーン

【10位】魚座 総合運：★★☆☆☆

人に喜ばれる気遣いができる運気です。ただ、ついつい自分のことは後回しになってしまうかも。お腹がすいたら、まずは食べてOK。するべきことが出てきたら、それをしましょう。自分を優先すると、人との関係も充実感も深まります。



恋愛運

誰にでも優しくしていると、恋の相手に誤解を与えてしまいそうな日です。今日は、恋人や好きな人をわかりやすく特別扱いするのが〇。そうすれば、愛情が育ちます。また、出会いはインターネットのなかにありそうな運気。



金運

誰かになにかをもらったり、なにかのチケットを格安で購入することができたりと、ラッキーな金運の日！まずは、素直に喜んで。そして、｢これだけ得をした｣と具体的な金額を意識してみると〇。さらにお金との縁が強くなります。



ラッキーアイテム：クリスタル



ラッキーカラー：ブルーグレイ

【11位】蠍座 総合運：★★☆☆☆

「納得できない」と感情が波立つことがあるかも。ただ、冷静に考えると、自分にできることがあると気づくでしょう。すると、気持ちが明るく軽くなり、やる気も出てきます。なにごとにも、不満を言葉にしないのが今日のポイント！



恋愛運

うれしさや感謝は、どんどん伝えてOK。ただし、不満や怒り、要求などは心の奥にしまっておいて。すると、恋の相手との絆がしっかりと育つ日です。出会った相手に対しても、冗談でもネガティブな言葉は言わないのがポイント。



金運

｢なにもしない｣と決めておくのが、大切なお金を守るベストな方法になる日です。買い物や投資などにお金を使わない、というだけではありません。行動範囲もなるべく狭く、人付きあいも少なくするとよさそうです。



ラッキーアイテム：おしぼり



ラッキーカラー：ベージュ

【12位】天秤座 総合運：★☆☆☆☆

落ち込んでいる人を放っておけなくなるかも。実際に話を聞いたり手を差し伸べたりすることで、大切な絆を育てられるでしょう。ただ、アドバイスをすると歯車が噛みあわなくなるかも。相手が望むことだけをしてください。



恋愛運

理想以上に幸せな展開が待っている可能性大の恋愛運です。特に、ちょっとした駆け引きをすると、そこから一気に会話や空気が盛り上がっていくでしょう。相手の気持ちを試すのではなく、意味深な言葉から甘い会話を盛り上げて。



金運

人付きあいの場面で｢少しでも出費を減らしたい｣と、ケチな考えを持たないことが大切。人とのつながりを大切にして、使うべきお金はしっかりと使う、そう考えていると、お金があなたに流れ込む水門が開かれる日です！



ラッキーアイテム：イヤーアクセサリー



ラッキーカラー：オレンジ