驚きの軽さと、衰えない吸引力。コンパクトなボディが、お掃除の常識を塗り替える【東芝】の掃除機がAmazonに登場中‼
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手首のひねりに、ヘッドが応える。「らくわざグリップ」で、家中を自由自在に駆け抜ける【東芝】の掃除機がAmazonに登場!
掃除機に求める「軽さ」と「パワー」を、理想的なバランスで実現したのがこのモデルだ。持ちやすさを追求したコンパクトな本体は、取り回しが驚くほどスムーズ。それでいて、ダストカップが満たされるまで99パーセント以上の風量を維持する強力なサイクロン構造を搭載しており、最後まで頼もしい吸引力が持続する。フローリングがメインの住まいに最適な「フローリングターボヘッド」は、壁際のゴミまでしっかりキャッチし、使用後はまるごと水洗いできるため常に清潔だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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操作の鍵を握るのは、まっすぐ握れてひねりも自在な独自のグリップ設計にある。手元の細かな動きにヘッドが連動し、家具の脚周りや入り組んだ場所でも方向転換がスムーズに行える。まるで行きたい方向へ吸い込まれるような感覚は、毎日の掃除を「作業」から「楽しさ」へと変えてくれる。さらに、強力な気流でゴミを圧縮する「トルネードプレス」機能により、吸い込んだゴミをネット部へ付着させず、ゴミ捨て時のホコリの舞い上がりも劇的に低減。帯電防止加工が施されているため、ダストカップ内へのホコリの付着も抑えられている。
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メンテナンス性においても一切の妥協はない。汚れやにおいが気になった時は、フィルターやダストカップを簡単に分解して丸ごと水洗いすることが可能だ。120分のタイマー設定が可能な乾燥器などと同様に、使う人の清潔意識に寄り添った設計が光る。
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この一台を手に取れば、軽快な操作感と清潔な使い心地に、掃除をするたび確かな充足感を感じるはずだ。
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