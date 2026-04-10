今週末に見頃の桜が楽しめそうな全国のお花見名所(4月11日・12日)
折り返しを迎えた2026年の桜シーズン。すでに今年の見頃を終えた名所も出てきた一方で、東北をはじめ満開の桜を楽しめるところはまだまだ多い。今回は、今週末(4月11日・12日)に見頃の桜を楽しめそうなスポットをピックアップ！現時点の予想から週末に7分咲き〜満開となりそうな人気お花見名所を紹介する。
【画像】全国の開花状況マップ(2026年4月9日現在)
※各スポットの見頃は2026年4月9日時点の情報です。最新の情報は公式サイト等をご確認ください。
※写真は2025年以前のものです
■【東北】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【東北・山形県】天童公園(舞鶴山)の桜 / 山の上に咲くソメイヨシノほか2000本の桜の木
開花状況：7分咲き(※2026年4月9日現在)
舞鶴山の頂上に位置する公園で、ソメイヨシノを含む約2000本の桜の木がある。舞鶴山を桜の山とする夢を抱いた先人たちによって植樹されたものが多く、最初に植えられた桜の記録は1902年(明治35年)にさかのぼる。山頂の西側斜面には、樹齢約400年のエドヒガンの古木も存在する。
2026年4月4日から5月6日(振休)にかけて天童桜まつりが開催。4月11日(土)・12日(日)には「人間将棋」が行われ、甲冑や着物を身にまとった武者や腰元たちが将棋の駒となって対局する。
■【東北・宮城県】白石城本丸広場の桜 / 白石城を囲み200本を超える桜が開花する
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
別名を益岡城、桝岡城とも呼ばれる白石城(しろいしじょう)は、白石市の中心部にあった平山城。仙台藩の南の要衝であり、関ヶ原の戦い後、明治維新までの260余年間、伊達家の重臣片倉氏の居城となった。明治7年に解体されたが、伊達政宗の片腕として名をはせた片倉小十郎景綱の偉業を偲び、平成7年に三階櫓(天守閣)と大手一ノ門･大手二ノ門が史実に基づき復元された。桜の季節には、八重桜、ソメイヨシノ、しだれ桜が白石城を囲む。
2026年4月1日から4月19日(日)には、白石城桜まつりが開催。期間中は21時までライトアップされ、夜桜も楽しめる。
■【東北・宮城県】柴田町船岡城址公園の桜 / 宮城県内で唯一「日本さくら名所100選」に選ばれる
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
宮城県柴田郡柴田町にある船岡城址公園は、明治維新まで柴田氏が居住した館跡で、東北有数の桜の名所として知られる。1300本以上の桜があり、2023年で100周年を迎えた隣接の白石川堤一目千本桜と共に宮城県内で唯一「日本さくら名所100選」の地に選ばれている。船岡平和観音像の立つ山頂からの眺めは絶景だ。
2026年4月1日から16日(木)は「2026しばた桜まつり」が開催。期間中は各種露店やステージイベントも実施され、桜の開花期間中の18時?21時にはライトアップも行われる。
■【東北・福島県】鶴ヶ城公園の桜 / 赤瓦の天守閣に1000本の桜が映える
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
鶴ヶ城は、日本で唯一の赤瓦の天守閣を持つ城。春には約1000本のソメイヨシノが開花し、「日本さくら名所100選」にも選ばれている。2026年4月上旬〜5月上旬までの期間には夜間ライトアップが行われ、夜桜も楽しむことができる。また、堀や土塁は約400年以上前からのものが残り、城郭全体が国の史跡に指定されている。
2026年4月1日から5月6日(振休)にかけて、鶴ヶ城桜さくらまつりが開催。
■【東北・福島県】三春滝桜 / 日本三大桜に数えられる紅枝垂桜の名木
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
福島県田村郡三春町にあるエドヒガン系の紅枝垂桜で、1922年(大正11年)に桜の木として初めて国の天然記念物の指定を受け、2022年で100周年を迎えた。日本三大桜のひとつに数えられている。樹齢は1000年以上だと推定され、樹高は13.5メートル、枝張りは東西に25メートル南北に20メートルに達する。
また、桜の開花状況にあわせて、18時から21時までライトアップも行われる。
■【東北・福島県】霞ヶ城公園の桜 / 霞のように咲き乱れる2500本の桜
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
福島県二本松市にある自然豊かな公園。霞ヶ城の別名を持つ二本松城跡を公園とし「日本さくら名所100選」に選定された名所だ。桜の見頃を迎えると、ソメイヨシノをはじめとした大小約2500本の桜が咲き誇り、その名のとおり城跡全体に霞がかったような美しさを堪能できる。
2026年4月3日から5月6日(振休)までは霞ヶ城公園桜まつりを開催。期間中の18時〜22時には、ライトアップも行われる。
■【東北・福島県】合戦場のしだれ桜 / かつての合戦場に咲く夫婦桜
開花状況：7分咲き(※2026年4月9日現在)
合戦場(かっせんば)の地名は通称で、国道459号の左右のこの辺一帯の高台をいつごろからかそう呼んでいた。平安中期の武将源義家(八幡太郎)と安倍貞任・宗任兄弟が戦った所と言い伝えられている。1987年(昭和62年)5月1日、旧岩代町教育委員会より天然記念物の指定を受けた折りに「合戦場のしだれ桜」と命名された。
合戦場のしだれ桜は2本だが、周辺の桜は200本以上あり、通称「いわしろさくら回廊」と呼ばれている(※現在、樹勢回復のため治療中)。
■【東北・福島県】南湖公園・楽翁桜 / 松平定信公ゆかりの紅枝垂桜が咲く
開花状況：7分咲き(※2026年4月9日現在)
南湖神社の境内にあり、樹齢約200年と推定されるこの桜は、松平定信が南湖を築造した際に植えたものと言われている。「楽翁桜(らくおうざくら)」という名前は定信の号から取られたもので、紅色が濃く小さく可憐な花をたくさん咲かせる。桜の開花中に実施されるライトアップで、夜桜を楽しむのもおすすめだ。
■【関東】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【関東・群馬県】沼田公園(沼田城址)の桜 / 樹齢400年といわれる名木、御殿桜が名高い
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
約200本の桜があり、見頃の時期には多くの観光客や市民が訪れ、桜の名所として親しまれる沼田公園。かつて真田氏が治めた「沼田城」があった場所としても有名。なかでも御殿桜は樹齢400年とも言われ、沼田城形見の名木だ。種類は彼岸桜で、沼田城址のシンボル的な存在だ。
2026年4月1日から4月21日(火)までは18時〜21時に提灯750個によるライトアップが行われる。4月12日(日)の10時〜16時には「沼田公園桜まつり」のメインイベントが開催される。
■【関東・群馬県】伊香保グリーン牧場のソメイヨシノ / 見晴らし山から眺める、雲海のように広がる桜
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
伊香保グリーン牧場は榛名山中腹に位置する観光牧場で、場内には19品種1500本の桜があり、4月中旬のソメイヨシノから5月上旬の八重桜まで長く桜が楽しめる。およそ700本あるソメイヨシノは、場内のみはらし山から眺めると雲海のように見えることから、「榛名雲海桜」と名付けた。樹齢40年を超える木も多く、迫力のある桜を楽しむことができる。
桜と動物たちを同時に写真に収めることができるうえ、施設内には電線がないため景色がいい。2026年3月20日から5月6日(振休)に開催される「牧場春フェア」では、春に誕生した羊の赤ちゃんと満開の桜を楽しめる。
■【関東・群馬県】老神温泉の桜 / 清流・片品川沿いに咲く桜に癒やされる
開花状況：7分咲き(※2026年4月9日現在)
老神(おいがみ)温泉は日光男体山の神(ムカデ)との戦いで傷を負った赤城山の神(蛇)が発見し、その湯に浸かるとたちまち傷が治ったと伝説が残る温泉。老神湿地公園河川敷には遊歩道があり、散歩をしながら河川敷に咲く約50本の桜でお花見が楽しめる。また周辺には旅館や日帰り入浴施設ある点も魅力。
■【関東・千葉県】大房岬自然公園の桜 / 潮風を感じる芝生で、満開の桜を堪能
開花状況：7分咲き(※2026年4月9日現在)
南房総国定公園の中にあり、自然を活かした行楽施設が集合している。園内の各所に約100本の桜があり、展望塔の周りは見晴らしも良好なので、空の青さと桜色のコントラストがひときわ美しい。ソメイヨシノや八重桜が数多くあるため長期にわたり桜が楽しめる。公園には運動広場や、ビジターセンター、自然の家、ホテル、キャンプ場があり、駐車場、芝生園地、遊歩道、展望台なども整備されている。
■【関東・神奈川県】恩賜箱根公園の桜 / 芦ノ湖と富士山の絶景と一緒に桜を堪能する
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
芦ノ湖を見下ろし、富士山を正面に仰ぐ絶景で「かながわの景勝50選」にも選ばれた県立恩賜箱根公園。明治時代に皇室の避暑と海外からの賓客のために造営された「箱根離宮」跡地に広がる公園で、離宮西洋館をモチーフとした湖畔展望館は公園のシンボルとなっている。園内では手入れの行き届いた庭園や四季折々の草花と樹木を楽しみながら散策できる。
広大な園内にはさまざまな桜が約300本植えられており、趣の異なる品種を堪能できる。例年、4月中旬から豆桜が見頃を迎え、4月下旬には大島桜が満開になる。
■【関東・神奈川県】箱根強羅公園の桜 / 希少な桜も楽しめる花の名所
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
日本初のフランス式整形庭園があり、噴水池やローズガーデン、ブーゲンビレア館など多彩な見どころがそろう箱根強羅公園。ソメイヨシノ・山桜・小彼岸桜・オカメザクラなどさまざまな種類の桜が園内各所に咲く。10月から4月にかけて断続的に花を咲かせる十月桜もあるが、早咲きの河津桜・オカメザクラから遅咲きのしだれ桜・山桜、また箱根でも数本しかない「ヤエノマメザクラ」まで、長い期間で桜が楽しめる。
■【甲信越】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【甲信越・山梨県】河口湖畔(北岸)の桜 / 河口湖と富士山を背に咲く桜の絶景スポット
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
河口湖北岸からは、雄大な富士山と湖面をバックに約100本の桜が楽しめ、絶好の撮影スポットとなっている。湖岸の桜並木を散策しながらの花見も格別だ。満開の時期にはライトアップも実施されるほか、河口湖円形ホール付近で2026年3月28日〜4月15日(水)まで富士・河口湖さくら祭りも開催される。期間中は日没〜21時頃までライトアップが行われ、10時〜17時頃まではクラフト市も同時開催される。
■【甲信越・長野県】弘法山古墳の桜 / 約4000本の桜が山全体を桜色に染め上げる
開花状況：7分咲き(※2026年4月9日現在)
長野県松本市に位置する弘法山古墳は、3〜4世紀頃築造された東日本最古級の前方後方墳。古の歴史を今に伝える厳かな遺構として、訪れる人々に深い感銘を与える。春になると、その古墳を囲むように咲く約4000本もの桜が、一斉に淡いピンク色の花を咲かせ、歴史の重みと春の儚い美しさが見事に融合する。
■【甲信越・長野県】臥竜公園の桜 / 竜ヶ池に映える桜並木
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
「日本さくら名所100選」に選ばれている臥竜公園は、池の周りに約160本、臥竜公園に約260本、公園周辺で約600本の桜が咲き誇り、春には多くの花見客が訪れる。池に舞い散る花吹雪や水面に映る夜桜は幻想的。公園内にある須坂市動物園は、カピバラやペンギンなどがおり、家族で楽しめる。臥竜公園の名物「真っ黒おでん」や「お団子」を片手にお花見もできる。ボートに乗って池から桜を観賞するのもおすすめ。湖面に浮かぶ花いかだを間近で眺められるのがうれしい。
2026年4月1日〜19日(日)には臥竜公園さくらまつりが開催。また、夜桜のライトアップは竜ヶ池に映し出される桜が幻想的(見頃期間中18時〜22時)。
■【甲信越・長野県】光前寺のしだれ桜 / 幽玄なる春宵一刻値千金の夜桜
開花状況：7分咲き(※2026年4月9日現在)
早太郎伝説と光苔の寺として知られる光前寺は、長野県では善光寺に次ぐ規模の大刹。庭園は県内唯一の名勝庭園だ。光前寺住職が先代から育ててきた「光前寺不動滝桜」や「鐘楼の古木」桜など、境内には70本のしだれ桜が植えられ、古いものは樹齢約200年。見頃は例年4月中旬で、複数の樹種があるので、咲き始める時季がずれ、花は長ければ3週間くらい楽しめる。また、日の光を反射して美しく神秘的な光を放つ光苔は4月中旬〜10月下旬頃まで見ることができる。
2026年4月上旬〜中旬には、「光前寺しだれ桜ライトアップ」を実施。(※開花状況によりライトアップ時間が変更となる場合あり)
■【甲信越・長野県】上田城跡公園の桜 / 千本桜が真田氏の城跡を埋めつくす
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
長野県上田市に位置する上田城跡公園は、約1000本の桜が戦国の名城を埋め尽くすように咲き誇る。3つの櫓に映える桜やお堀の水面に映る桜など、日本らしい景色を堪能できる。夜は上田城跡がライトアップされ、にぎやかな昼間とは違う、幻想的な美しさも一見の価値あり。
2026年4月4日〜12日(日)には上田城千本桜まつりが開催。期間中は、上田のグルメや特産品が集結する。
■【甲信越・新潟県】高田城址公園の桜 / 約4000本の桜が夜の高田城址に映える日本三大夜桜
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
新潟県上越市に位置する高田城址公園とその周辺を含めて約4000本の桜が咲き誇り、公園内を淡いピンク色に染め上げる。ライトアップされた三重櫓(さんじゅうやぐら)とぼんぼりに照らされて映える桜の美しさは、日本三大夜桜の一つに数えられている。例年ライトアップは18時〜21時まで実施(桜最盛期22時まで)。
また、2026年4月3日から19日(日)の期間には、「第101回高田城址公園観桜会」を開催。
■【甲信越・新潟県】鳥屋野潟(鳥屋野潟公園女池・鐘木地区)の桜 / 鳥屋野潟を彩るソメイヨシノ
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
鳥屋野潟(とやのがた)には隣接するように3つのエリアに分かれた公園がある。新潟県立図書館がある女池地区、その対岸にある鐘木地区。両地区合わせると1000本の桜の木があり、人々の目を楽しませる。また鐘木地区に隣接し、ビックスワンスタジアムがあるスポーツ公園や鳥屋野潟沿いにも桜があり、すべて合わせると2000本もの桜の木がある。公園内はソメイヨシノの他にしだれ桜や八重桜などの品種もある。
女池地区の展望台からは鳥屋野潟を一望することができ、鐘木地区は遊具や人工河川があり、それぞれ幅広い年代で賑わいを見せる。また、2026年4月1日から12日(日)の期間、各日10時〜15時には、桜まつりを開催。
■【北陸】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【北陸・富山県】城ケ山公園の桜 / 高台から見る立山連峰の眺望と、美しい桜並木が自慢
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
今から約700年前、武将が城を構えたことから城ヶ山公園と呼ばれている。眼下に八尾の町並みが広がり、展望台からは立山連峰や富山平野、富山湾が一望でき、八尾町民の憩いの場として四季を通して自然が楽しめる公園である。春には約1000本の桜が咲き誇り、富山桜の名所70選にも選ばれていて、多くの花見客が訪れる人気のお花見スポットだ。
■【北陸・富山県】岸渡川堤の桜 / 旧福岡町出身の事業家の寄贈により作られた桜の名所
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
市街地を流れる岸渡川(がんどがわ)および山王川沿いに、約1000本の桜並木が続き、シーズンには観光客でにぎわう。旧福岡町出身の事業家であった寿原外吉氏が、1950年〜53年(昭和25年〜28年)にかけて町に寄贈したソメイヨシノ5000本の苗木を川沿いに植栽したのが始まり。橋欄干には竹細工で作られた「岸渡灯り」が灯され、幻想的な夜桜イルミネーションが楽しめる。
2026年4月1日〜12日(日)には、福岡さくらまつりが開催予定。期間中は夜桜のライトアップが行われる(開花状況によって変動あり)。
■【北陸・石川県】芦城公園の桜 / 加賀三代藩主の居城を整備した池泉回遊式庭園
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
芦城公園(ろじょうこうえん)は、加賀三代藩主前田利常の居城であった小松城の三の丸跡にある。美術館をはじめ、図書館、茶室などの文化施設を有し、中央には二つの池と滝、それらを結ぶせせらぎを中心に池の後背に築山を配した池泉回遊式庭園。春には約130本の桜が咲き誇り美しい庭園に映える。ほかにも松の名木やフジ、ツツジなど見どころは多数。
■【北陸・石川県】石川県農林総合研究センター林業試験場樹木公園の桜 / 130品種の桜が1カ月にわたって楽しめる
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
石川県白山市にある石川県農林総合研究センター林業試験場樹木公園は、樹木公園には約130品種、約900本の桜が植えられている。兼六園菊桜をはじめ、石川県由来の菊咲きの桜8品種などもあり、多くの桜を見ることができる。桜の見頃には、淡いピンクや濃い紅色の花々が園内を彩り、散策するだけで心癒やされるひとときを過ごせる。
■【東海】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【東海・静岡県】冨士霊園の桜 / 長期間にわたり桜のトンネルを楽しむことができる
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
「日本さくら名所100選」にも選ばれた敷地面積213万平方メートルの広大な公園墓地。参道にはソメイヨシノ、山桜など約3500本の桜が植えられ満開時には多くの人でにぎわう。霊園参道は奥へ行く程標高があるので、長い間素晴らしい桜の花のトンネルを楽しむことができる。例年は、4月上旬頃に桜の見頃を迎える。
■【東海・静岡県】狩宿の下馬ザクラ / 日本最古級の山桜を鑑賞
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
静岡県富士宮市に位置する狩宿(かりやど)の下馬(げば)ザクラがある井出家周辺は、1193年、源頼朝が富士の巻狩を行った際、本陣が置かれたと伝えられている。門前の頼朝が馬から降りたところだといわれる「狩宿の下馬ザクラ」が、例年4月上旬に美しい花を咲かせる。
■【東海・岐阜県】臥龍桜 / 龍の姿に似ていることから臥龍桜と呼ばれる大樹
開花状況：7分咲き(※2026年4月9日現在)
臥龍公園は、岐阜県高山市一之宮町にある公園。推定樹齢1100年以上のエドヒガンサクラで、この枝幹が龍が臥した姿に似ていることから臥龍桜と呼ばれている。幹の目通り周囲7.3メートル、東西20メートル、南北30メートルに枝を広げる大樹で国指定の天然記念物になっている。
また、毎年4月中旬から約3週間は臥龍公園にて「桜まつり」を開催。多くの花見客でにぎわう。
■【東海・三重県】三多気の桜 / 高低差があるため長期にわたり桜を楽しめる
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
国道368号線から真福院の山門に至る約1.5キロの参道は、馬子唄にも歌われた山桜の名所。桜並木は国の名勝に指定され、「日本さくら名所100選」にも選定されている。山桜の数はおよそ500本で、例年4月中旬から下旬にかけて花を咲かせる。山桜は他の桜と比べて成長は遅いものの、寿命が長くて病気に強く、幹が苔むしても数百年生き続け、満開の頃は花と葉が同時に開いて、何ともいえぬ奥ゆかしさが感じられる。
■【関西】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【関西・京都府】平安神宮 神苑の桜 / 京都を代表する紅枝垂の名所
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
広大な池泉回遊式庭園で、国の名勝に指定されている京都の平安神宮 神苑。四季折々に風光明媚な姿を見せるが、春は谷崎潤一郎の「細雪」にも登場する紅枝垂が美しく咲き誇る。神苑に足を踏み入れると、天蓋のように空を覆う圧倒的な光景が広がるが、足を進めて東神苑の栖鳳池の水面に浮かぶ景色も必見だ。このほか、ソメイヨシノ、彼岸桜、山桜、里桜、鬱金など約20種類、300本の桜が咲き誇る。
■【関西・滋賀県】滋賀県立近江富士花緑公園の桜 / 早咲きから遅咲きまで、多彩な桜を楽しめる
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
三上山(通称近江富士)の麓に広がる、花と緑に囲まれた森林公園。ソメイヨシノやしだれ桜の他、早咲き品種の寒緋桜から遅咲き品種の里桜まで、さまざまな品種が植えられているので、長期間に渡って花見を楽しむことができる。また、植物園では多彩な品種の桜をはじめ、シャクナゲなど季節の花木が植わり、四季の自然美も楽しめる。宿泊施設もあり、自然にふれながらゆったりと過ごすこともできる。
また、2026年4月11日(土)、12日(日)には、春まつりを開催予定。テントやキッチンカーでの飲食物販売と、クラフト加工や園内を散策しながらご案内するガイドツアーといった体験イベントが行われる。
■【関西・大阪府】大仙公園の桜 / 桜が咲き乱れる歴史公園
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
大阪府堺市にあり、仁徳天皇陵古墳と履中天皇陵古墳の間に広がる緑豊かな大仙公園は「日本歴史公園100選」にも選定され、四季折々の自然が楽しめる。公園内にはソメイヨシノや山桜、大島桜など、さまざまな種類の桜が約1000本植えられており、毎年春には花見を楽しむ家族連れや観光客でにぎわう花見の名所だ。八重紅しだれとベニシダレがソメイヨシノと同時期に咲き始め、例年4月中旬まで艶やかな花を楽しめる。
■【関西・大阪府】岸和田城周辺の桜 / ライトアップされた城と桜の美の競演に酔いしれる
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
岸和田城は、だんじりの街・岸和田のシンボル的な存在。周辺には約170本の桜が咲き誇り、見物客でにぎわいをみせる。3月28日から4月12日(日)の日没30分後〜23時には、岸和田城周辺が桜色にライトアップされる。ライトアップされた城と夜桜のコラボレーションが美しい。
■【関西・大阪府】妙見河原(星田妙見宮周辺)の桜 / 妙見の観桜で知られる交野八景に指定された桜
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
星田妙見宮(ほしだみょうけんぐう)と星田神社の間、妙見川の両岸を約400〜500メートルにわたって、約300本の桜が咲く。ソメイヨシノ、山桜、彼岸桜などが咲き誇り、桜のトンネルを作る。「妙見の観桜」として、交野(かたの)市の交野八景にも指定されている。新古今和歌集にも歌われた古の桜は、3月下旬から4月上旬に楽しめる。
■【関西・奈良県】佛隆寺千年桜(佛隆寺の古桜) / 樹齢900年を越える、奈良県最大最古の桜を堪能
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
佛隆寺(ぶつりゅうじ)は、奈良県宇陀市にあり、空海の高弟・堅恵の創建で、室生寺の南門として極寺と末寺の関係にある寺。幹の周囲7.5メートル、高さ16メートル、樹齢900年を越える奈良県下最大最古の桜で、開花にあわせてライトアップを行う。ライトアップされた満開の桜が昼とは違う風情を感じさせてくれる。
■【関西・兵庫県】須磨寺の桜 / 源平ゆかりの古刹で桜を堪能
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
木造十一面観音立像や普賢十羅刹女像といった国指定重要文化財から、源平ゆかりの敦盛公錦絵、青葉の笛由来記など多くの寺宝を所蔵する須磨寺。境内には四季折々の花木が植えられ、どの季節に訪れても自然の美が堪能できる。春にはソメイヨシノやしだれ桜などが咲き、参道では桜のトンネルが参拝者を迎えてくれる。
■【関西・兵庫県】樽見の大桜 / 全国でも10指に入る樹齢を誇る、日本屈指の大桜
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
国の天然記念物に指定されている県下最大のエドヒガンで、樹齢、幹周りともに全国でも10指に入る貴重な桜。幹周り6.3メートル、樹高13.8メートルで地上2メートルのところから数幹に分かれている。樹齢は1000年を越えているとされ、「仙桜」とも呼ばれている。また、駐車場からは約400メートルの登山道を上るので、訪れる際には運動靴などの履きなれた靴を推奨している。
■【中国】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【中国・広島県】正福寺山公園の桜 / 1000本の桜と瀬戸内海の絶景がセットに
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
安芸津駅の北東にある小高い丘一帯が正福寺山公園。穏やかな瀬戸内海を一望できる風光明媚な公園で、天気が良ければ四国の山も見ることができる。約1000本のソメイヨシノが咲き誇る桜の名所として知られ、桜の開花時期には多くの花見客でにぎわう。また、夜にはぼんぼりも点灯される。
■【中国・山口県】ときわ公園の桜 / 「さくら名所100選」に選ばれたときわ公園
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
面積約100ヘクタールにおよぶ常盤湖を中心に広がる緑と花と彫刻に彩られた総合公園で、山口県初の「登録記念物(名勝地関係)」に登録。自然美にあふれた園内には約3500本の桜が植えられ、「さくら名所100選」にも選ばれている。ときわ公園東駐車場とその近くの「桜山」に桜が集中しており、「桜山」下の白鳥湖面に映し出される桜の花やライトアップされる夜桜、園内周遊園路の桜並木もたいへん風情がある。
■【四国】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【四国・香川県】県立琴弾公園の桜 / 桜と名所旧跡を散歩しながら楽しむ
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
瀬戸内海国立公園にも含まれる琴弾公園は国の名勝にも指定されている。約200本のソメイヨシノなどが一斉に咲き誇り、春の訪れを告げる。桜と二千数百本の老松がピンクと緑の見事なコントラストを織り成す。例年3月下旬から4月初旬にかけて、さくらまつりとしてぼんぼりが設置され、幻想的な夜桜を楽しめる。また、琴柱池周辺には、桜やツツジ、フジ、サザンカの花が季節を彩る。
現地までは、JR観音寺駅からのりあいバスの利用がおすすめ。運転手に告げると公園入口まで行くことができる。
■【九州】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【九州・福岡県】呑山観音寺の桜 / 新登録された桜の古木「福聚桜」
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
呑山観音寺(のみやまかんのんじ)にはソメイヨシノ、しだれ桜、山桜など多種多様な桜があり、春を迎えるとコブシと共に境内一面が紅白の花に包まれる。本堂脇にある推定樹齢100年の桜は固有種「福聚桜(ふくじゅざくら)」として2021年(令和3年)に日本花の会より新品種に認定された。一重と八重の花が一つの枝に出る珍しい「半八重」の特徴を持ち、白花の大輪で参拝者を楽しませている。福聚桜はソメイヨシノより1週間ほど遅く見頃を迎え(4月上旬)、神代曙、舞姫、八重桜などとの桜の共演が楽しめる。
2026年3月28日から4月12日(日)まで桜まつりを開催。期間中は、キッチンカーや屋台、植木、陶磁器、雑貨などが並ぶ「観音市」も同時開催し、多彩な出店が楽しめる。
■【九州・熊本県】大津山公園の桜 / 四季の花木に触れる自然公園
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
四季の花木に親しみながら大津山一帯を散策できる自然公園で、関所の町を思わせる冠木門が目印だ。遊歩道をはじめ、登山コースや休憩ができる東屋などが整備されている。ソメイヨシノなど約300本の桜が植えられており、例年は3月下旬〜4月上旬ころが桜の開花時期になる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】全国の開花状況マップ(2026年4月9日現在)
※写真は2025年以前のものです
■【東北】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【東北・山形県】天童公園(舞鶴山)の桜 / 山の上に咲くソメイヨシノほか2000本の桜の木
開花状況：7分咲き(※2026年4月9日現在)
舞鶴山の頂上に位置する公園で、ソメイヨシノを含む約2000本の桜の木がある。舞鶴山を桜の山とする夢を抱いた先人たちによって植樹されたものが多く、最初に植えられた桜の記録は1902年(明治35年)にさかのぼる。山頂の西側斜面には、樹齢約400年のエドヒガンの古木も存在する。
2026年4月4日から5月6日(振休)にかけて天童桜まつりが開催。4月11日(土)・12日(日)には「人間将棋」が行われ、甲冑や着物を身にまとった武者や腰元たちが将棋の駒となって対局する。
■【東北・宮城県】白石城本丸広場の桜 / 白石城を囲み200本を超える桜が開花する
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
別名を益岡城、桝岡城とも呼ばれる白石城(しろいしじょう)は、白石市の中心部にあった平山城。仙台藩の南の要衝であり、関ヶ原の戦い後、明治維新までの260余年間、伊達家の重臣片倉氏の居城となった。明治7年に解体されたが、伊達政宗の片腕として名をはせた片倉小十郎景綱の偉業を偲び、平成7年に三階櫓(天守閣)と大手一ノ門･大手二ノ門が史実に基づき復元された。桜の季節には、八重桜、ソメイヨシノ、しだれ桜が白石城を囲む。
2026年4月1日から4月19日(日)には、白石城桜まつりが開催。期間中は21時までライトアップされ、夜桜も楽しめる。
■【東北・宮城県】柴田町船岡城址公園の桜 / 宮城県内で唯一「日本さくら名所100選」に選ばれる
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
宮城県柴田郡柴田町にある船岡城址公園は、明治維新まで柴田氏が居住した館跡で、東北有数の桜の名所として知られる。1300本以上の桜があり、2023年で100周年を迎えた隣接の白石川堤一目千本桜と共に宮城県内で唯一「日本さくら名所100選」の地に選ばれている。船岡平和観音像の立つ山頂からの眺めは絶景だ。
2026年4月1日から16日(木)は「2026しばた桜まつり」が開催。期間中は各種露店やステージイベントも実施され、桜の開花期間中の18時?21時にはライトアップも行われる。
■【東北・福島県】鶴ヶ城公園の桜 / 赤瓦の天守閣に1000本の桜が映える
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
鶴ヶ城は、日本で唯一の赤瓦の天守閣を持つ城。春には約1000本のソメイヨシノが開花し、「日本さくら名所100選」にも選ばれている。2026年4月上旬〜5月上旬までの期間には夜間ライトアップが行われ、夜桜も楽しむことができる。また、堀や土塁は約400年以上前からのものが残り、城郭全体が国の史跡に指定されている。
2026年4月1日から5月6日(振休)にかけて、鶴ヶ城桜さくらまつりが開催。
■【東北・福島県】三春滝桜 / 日本三大桜に数えられる紅枝垂桜の名木
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
福島県田村郡三春町にあるエドヒガン系の紅枝垂桜で、1922年(大正11年)に桜の木として初めて国の天然記念物の指定を受け、2022年で100周年を迎えた。日本三大桜のひとつに数えられている。樹齢は1000年以上だと推定され、樹高は13.5メートル、枝張りは東西に25メートル南北に20メートルに達する。
また、桜の開花状況にあわせて、18時から21時までライトアップも行われる。
■【東北・福島県】霞ヶ城公園の桜 / 霞のように咲き乱れる2500本の桜
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
福島県二本松市にある自然豊かな公園。霞ヶ城の別名を持つ二本松城跡を公園とし「日本さくら名所100選」に選定された名所だ。桜の見頃を迎えると、ソメイヨシノをはじめとした大小約2500本の桜が咲き誇り、その名のとおり城跡全体に霞がかったような美しさを堪能できる。
2026年4月3日から5月6日(振休)までは霞ヶ城公園桜まつりを開催。期間中の18時〜22時には、ライトアップも行われる。
■【東北・福島県】合戦場のしだれ桜 / かつての合戦場に咲く夫婦桜
開花状況：7分咲き(※2026年4月9日現在)
合戦場(かっせんば)の地名は通称で、国道459号の左右のこの辺一帯の高台をいつごろからかそう呼んでいた。平安中期の武将源義家(八幡太郎)と安倍貞任・宗任兄弟が戦った所と言い伝えられている。1987年(昭和62年)5月1日、旧岩代町教育委員会より天然記念物の指定を受けた折りに「合戦場のしだれ桜」と命名された。
合戦場のしだれ桜は2本だが、周辺の桜は200本以上あり、通称「いわしろさくら回廊」と呼ばれている(※現在、樹勢回復のため治療中)。
■【東北・福島県】南湖公園・楽翁桜 / 松平定信公ゆかりの紅枝垂桜が咲く
開花状況：7分咲き(※2026年4月9日現在)
南湖神社の境内にあり、樹齢約200年と推定されるこの桜は、松平定信が南湖を築造した際に植えたものと言われている。「楽翁桜(らくおうざくら)」という名前は定信の号から取られたもので、紅色が濃く小さく可憐な花をたくさん咲かせる。桜の開花中に実施されるライトアップで、夜桜を楽しむのもおすすめだ。
■【関東】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【関東・群馬県】沼田公園(沼田城址)の桜 / 樹齢400年といわれる名木、御殿桜が名高い
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
約200本の桜があり、見頃の時期には多くの観光客や市民が訪れ、桜の名所として親しまれる沼田公園。かつて真田氏が治めた「沼田城」があった場所としても有名。なかでも御殿桜は樹齢400年とも言われ、沼田城形見の名木だ。種類は彼岸桜で、沼田城址のシンボル的な存在だ。
2026年4月1日から4月21日(火)までは18時〜21時に提灯750個によるライトアップが行われる。4月12日(日)の10時〜16時には「沼田公園桜まつり」のメインイベントが開催される。
■【関東・群馬県】伊香保グリーン牧場のソメイヨシノ / 見晴らし山から眺める、雲海のように広がる桜
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
伊香保グリーン牧場は榛名山中腹に位置する観光牧場で、場内には19品種1500本の桜があり、4月中旬のソメイヨシノから5月上旬の八重桜まで長く桜が楽しめる。およそ700本あるソメイヨシノは、場内のみはらし山から眺めると雲海のように見えることから、「榛名雲海桜」と名付けた。樹齢40年を超える木も多く、迫力のある桜を楽しむことができる。
桜と動物たちを同時に写真に収めることができるうえ、施設内には電線がないため景色がいい。2026年3月20日から5月6日(振休)に開催される「牧場春フェア」では、春に誕生した羊の赤ちゃんと満開の桜を楽しめる。
■【関東・群馬県】老神温泉の桜 / 清流・片品川沿いに咲く桜に癒やされる
開花状況：7分咲き(※2026年4月9日現在)
老神(おいがみ)温泉は日光男体山の神(ムカデ)との戦いで傷を負った赤城山の神(蛇)が発見し、その湯に浸かるとたちまち傷が治ったと伝説が残る温泉。老神湿地公園河川敷には遊歩道があり、散歩をしながら河川敷に咲く約50本の桜でお花見が楽しめる。また周辺には旅館や日帰り入浴施設ある点も魅力。
■【関東・千葉県】大房岬自然公園の桜 / 潮風を感じる芝生で、満開の桜を堪能
開花状況：7分咲き(※2026年4月9日現在)
南房総国定公園の中にあり、自然を活かした行楽施設が集合している。園内の各所に約100本の桜があり、展望塔の周りは見晴らしも良好なので、空の青さと桜色のコントラストがひときわ美しい。ソメイヨシノや八重桜が数多くあるため長期にわたり桜が楽しめる。公園には運動広場や、ビジターセンター、自然の家、ホテル、キャンプ場があり、駐車場、芝生園地、遊歩道、展望台なども整備されている。
■【関東・神奈川県】恩賜箱根公園の桜 / 芦ノ湖と富士山の絶景と一緒に桜を堪能する
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
芦ノ湖を見下ろし、富士山を正面に仰ぐ絶景で「かながわの景勝50選」にも選ばれた県立恩賜箱根公園。明治時代に皇室の避暑と海外からの賓客のために造営された「箱根離宮」跡地に広がる公園で、離宮西洋館をモチーフとした湖畔展望館は公園のシンボルとなっている。園内では手入れの行き届いた庭園や四季折々の草花と樹木を楽しみながら散策できる。
広大な園内にはさまざまな桜が約300本植えられており、趣の異なる品種を堪能できる。例年、4月中旬から豆桜が見頃を迎え、4月下旬には大島桜が満開になる。
■【関東・神奈川県】箱根強羅公園の桜 / 希少な桜も楽しめる花の名所
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
日本初のフランス式整形庭園があり、噴水池やローズガーデン、ブーゲンビレア館など多彩な見どころがそろう箱根強羅公園。ソメイヨシノ・山桜・小彼岸桜・オカメザクラなどさまざまな種類の桜が園内各所に咲く。10月から4月にかけて断続的に花を咲かせる十月桜もあるが、早咲きの河津桜・オカメザクラから遅咲きのしだれ桜・山桜、また箱根でも数本しかない「ヤエノマメザクラ」まで、長い期間で桜が楽しめる。
■【甲信越】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【甲信越・山梨県】河口湖畔(北岸)の桜 / 河口湖と富士山を背に咲く桜の絶景スポット
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
河口湖北岸からは、雄大な富士山と湖面をバックに約100本の桜が楽しめ、絶好の撮影スポットとなっている。湖岸の桜並木を散策しながらの花見も格別だ。満開の時期にはライトアップも実施されるほか、河口湖円形ホール付近で2026年3月28日〜4月15日(水)まで富士・河口湖さくら祭りも開催される。期間中は日没〜21時頃までライトアップが行われ、10時〜17時頃まではクラフト市も同時開催される。
■【甲信越・長野県】弘法山古墳の桜 / 約4000本の桜が山全体を桜色に染め上げる
開花状況：7分咲き(※2026年4月9日現在)
長野県松本市に位置する弘法山古墳は、3〜4世紀頃築造された東日本最古級の前方後方墳。古の歴史を今に伝える厳かな遺構として、訪れる人々に深い感銘を与える。春になると、その古墳を囲むように咲く約4000本もの桜が、一斉に淡いピンク色の花を咲かせ、歴史の重みと春の儚い美しさが見事に融合する。
■【甲信越・長野県】臥竜公園の桜 / 竜ヶ池に映える桜並木
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
「日本さくら名所100選」に選ばれている臥竜公園は、池の周りに約160本、臥竜公園に約260本、公園周辺で約600本の桜が咲き誇り、春には多くの花見客が訪れる。池に舞い散る花吹雪や水面に映る夜桜は幻想的。公園内にある須坂市動物園は、カピバラやペンギンなどがおり、家族で楽しめる。臥竜公園の名物「真っ黒おでん」や「お団子」を片手にお花見もできる。ボートに乗って池から桜を観賞するのもおすすめ。湖面に浮かぶ花いかだを間近で眺められるのがうれしい。
2026年4月1日〜19日(日)には臥竜公園さくらまつりが開催。また、夜桜のライトアップは竜ヶ池に映し出される桜が幻想的(見頃期間中18時〜22時)。
■【甲信越・長野県】光前寺のしだれ桜 / 幽玄なる春宵一刻値千金の夜桜
開花状況：7分咲き(※2026年4月9日現在)
早太郎伝説と光苔の寺として知られる光前寺は、長野県では善光寺に次ぐ規模の大刹。庭園は県内唯一の名勝庭園だ。光前寺住職が先代から育ててきた「光前寺不動滝桜」や「鐘楼の古木」桜など、境内には70本のしだれ桜が植えられ、古いものは樹齢約200年。見頃は例年4月中旬で、複数の樹種があるので、咲き始める時季がずれ、花は長ければ3週間くらい楽しめる。また、日の光を反射して美しく神秘的な光を放つ光苔は4月中旬〜10月下旬頃まで見ることができる。
2026年4月上旬〜中旬には、「光前寺しだれ桜ライトアップ」を実施。(※開花状況によりライトアップ時間が変更となる場合あり)
■【甲信越・長野県】上田城跡公園の桜 / 千本桜が真田氏の城跡を埋めつくす
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
長野県上田市に位置する上田城跡公園は、約1000本の桜が戦国の名城を埋め尽くすように咲き誇る。3つの櫓に映える桜やお堀の水面に映る桜など、日本らしい景色を堪能できる。夜は上田城跡がライトアップされ、にぎやかな昼間とは違う、幻想的な美しさも一見の価値あり。
2026年4月4日〜12日(日)には上田城千本桜まつりが開催。期間中は、上田のグルメや特産品が集結する。
■【甲信越・新潟県】高田城址公園の桜 / 約4000本の桜が夜の高田城址に映える日本三大夜桜
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
新潟県上越市に位置する高田城址公園とその周辺を含めて約4000本の桜が咲き誇り、公園内を淡いピンク色に染め上げる。ライトアップされた三重櫓(さんじゅうやぐら)とぼんぼりに照らされて映える桜の美しさは、日本三大夜桜の一つに数えられている。例年ライトアップは18時〜21時まで実施(桜最盛期22時まで)。
また、2026年4月3日から19日(日)の期間には、「第101回高田城址公園観桜会」を開催。
■【甲信越・新潟県】鳥屋野潟(鳥屋野潟公園女池・鐘木地区)の桜 / 鳥屋野潟を彩るソメイヨシノ
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
鳥屋野潟(とやのがた)には隣接するように3つのエリアに分かれた公園がある。新潟県立図書館がある女池地区、その対岸にある鐘木地区。両地区合わせると1000本の桜の木があり、人々の目を楽しませる。また鐘木地区に隣接し、ビックスワンスタジアムがあるスポーツ公園や鳥屋野潟沿いにも桜があり、すべて合わせると2000本もの桜の木がある。公園内はソメイヨシノの他にしだれ桜や八重桜などの品種もある。
女池地区の展望台からは鳥屋野潟を一望することができ、鐘木地区は遊具や人工河川があり、それぞれ幅広い年代で賑わいを見せる。また、2026年4月1日から12日(日)の期間、各日10時〜15時には、桜まつりを開催。
■【北陸】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【北陸・富山県】城ケ山公園の桜 / 高台から見る立山連峰の眺望と、美しい桜並木が自慢
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
今から約700年前、武将が城を構えたことから城ヶ山公園と呼ばれている。眼下に八尾の町並みが広がり、展望台からは立山連峰や富山平野、富山湾が一望でき、八尾町民の憩いの場として四季を通して自然が楽しめる公園である。春には約1000本の桜が咲き誇り、富山桜の名所70選にも選ばれていて、多くの花見客が訪れる人気のお花見スポットだ。
■【北陸・富山県】岸渡川堤の桜 / 旧福岡町出身の事業家の寄贈により作られた桜の名所
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
市街地を流れる岸渡川(がんどがわ)および山王川沿いに、約1000本の桜並木が続き、シーズンには観光客でにぎわう。旧福岡町出身の事業家であった寿原外吉氏が、1950年〜53年(昭和25年〜28年)にかけて町に寄贈したソメイヨシノ5000本の苗木を川沿いに植栽したのが始まり。橋欄干には竹細工で作られた「岸渡灯り」が灯され、幻想的な夜桜イルミネーションが楽しめる。
2026年4月1日〜12日(日)には、福岡さくらまつりが開催予定。期間中は夜桜のライトアップが行われる(開花状況によって変動あり)。
■【北陸・石川県】芦城公園の桜 / 加賀三代藩主の居城を整備した池泉回遊式庭園
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
芦城公園(ろじょうこうえん)は、加賀三代藩主前田利常の居城であった小松城の三の丸跡にある。美術館をはじめ、図書館、茶室などの文化施設を有し、中央には二つの池と滝、それらを結ぶせせらぎを中心に池の後背に築山を配した池泉回遊式庭園。春には約130本の桜が咲き誇り美しい庭園に映える。ほかにも松の名木やフジ、ツツジなど見どころは多数。
■【北陸・石川県】石川県農林総合研究センター林業試験場樹木公園の桜 / 130品種の桜が1カ月にわたって楽しめる
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
石川県白山市にある石川県農林総合研究センター林業試験場樹木公園は、樹木公園には約130品種、約900本の桜が植えられている。兼六園菊桜をはじめ、石川県由来の菊咲きの桜8品種などもあり、多くの桜を見ることができる。桜の見頃には、淡いピンクや濃い紅色の花々が園内を彩り、散策するだけで心癒やされるひとときを過ごせる。
■【東海】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【東海・静岡県】冨士霊園の桜 / 長期間にわたり桜のトンネルを楽しむことができる
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
「日本さくら名所100選」にも選ばれた敷地面積213万平方メートルの広大な公園墓地。参道にはソメイヨシノ、山桜など約3500本の桜が植えられ満開時には多くの人でにぎわう。霊園参道は奥へ行く程標高があるので、長い間素晴らしい桜の花のトンネルを楽しむことができる。例年は、4月上旬頃に桜の見頃を迎える。
■【東海・静岡県】狩宿の下馬ザクラ / 日本最古級の山桜を鑑賞
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
静岡県富士宮市に位置する狩宿(かりやど)の下馬(げば)ザクラがある井出家周辺は、1193年、源頼朝が富士の巻狩を行った際、本陣が置かれたと伝えられている。門前の頼朝が馬から降りたところだといわれる「狩宿の下馬ザクラ」が、例年4月上旬に美しい花を咲かせる。
■【東海・岐阜県】臥龍桜 / 龍の姿に似ていることから臥龍桜と呼ばれる大樹
開花状況：7分咲き(※2026年4月9日現在)
臥龍公園は、岐阜県高山市一之宮町にある公園。推定樹齢1100年以上のエドヒガンサクラで、この枝幹が龍が臥した姿に似ていることから臥龍桜と呼ばれている。幹の目通り周囲7.3メートル、東西20メートル、南北30メートルに枝を広げる大樹で国指定の天然記念物になっている。
また、毎年4月中旬から約3週間は臥龍公園にて「桜まつり」を開催。多くの花見客でにぎわう。
■【東海・三重県】三多気の桜 / 高低差があるため長期にわたり桜を楽しめる
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
国道368号線から真福院の山門に至る約1.5キロの参道は、馬子唄にも歌われた山桜の名所。桜並木は国の名勝に指定され、「日本さくら名所100選」にも選定されている。山桜の数はおよそ500本で、例年4月中旬から下旬にかけて花を咲かせる。山桜は他の桜と比べて成長は遅いものの、寿命が長くて病気に強く、幹が苔むしても数百年生き続け、満開の頃は花と葉が同時に開いて、何ともいえぬ奥ゆかしさが感じられる。
■【関西】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【関西・京都府】平安神宮 神苑の桜 / 京都を代表する紅枝垂の名所
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
広大な池泉回遊式庭園で、国の名勝に指定されている京都の平安神宮 神苑。四季折々に風光明媚な姿を見せるが、春は谷崎潤一郎の「細雪」にも登場する紅枝垂が美しく咲き誇る。神苑に足を踏み入れると、天蓋のように空を覆う圧倒的な光景が広がるが、足を進めて東神苑の栖鳳池の水面に浮かぶ景色も必見だ。このほか、ソメイヨシノ、彼岸桜、山桜、里桜、鬱金など約20種類、300本の桜が咲き誇る。
■【関西・滋賀県】滋賀県立近江富士花緑公園の桜 / 早咲きから遅咲きまで、多彩な桜を楽しめる
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
三上山(通称近江富士)の麓に広がる、花と緑に囲まれた森林公園。ソメイヨシノやしだれ桜の他、早咲き品種の寒緋桜から遅咲き品種の里桜まで、さまざまな品種が植えられているので、長期間に渡って花見を楽しむことができる。また、植物園では多彩な品種の桜をはじめ、シャクナゲなど季節の花木が植わり、四季の自然美も楽しめる。宿泊施設もあり、自然にふれながらゆったりと過ごすこともできる。
また、2026年4月11日(土)、12日(日)には、春まつりを開催予定。テントやキッチンカーでの飲食物販売と、クラフト加工や園内を散策しながらご案内するガイドツアーといった体験イベントが行われる。
■【関西・大阪府】大仙公園の桜 / 桜が咲き乱れる歴史公園
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
大阪府堺市にあり、仁徳天皇陵古墳と履中天皇陵古墳の間に広がる緑豊かな大仙公園は「日本歴史公園100選」にも選定され、四季折々の自然が楽しめる。公園内にはソメイヨシノや山桜、大島桜など、さまざまな種類の桜が約1000本植えられており、毎年春には花見を楽しむ家族連れや観光客でにぎわう花見の名所だ。八重紅しだれとベニシダレがソメイヨシノと同時期に咲き始め、例年4月中旬まで艶やかな花を楽しめる。
■【関西・大阪府】岸和田城周辺の桜 / ライトアップされた城と桜の美の競演に酔いしれる
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
岸和田城は、だんじりの街・岸和田のシンボル的な存在。周辺には約170本の桜が咲き誇り、見物客でにぎわいをみせる。3月28日から4月12日(日)の日没30分後〜23時には、岸和田城周辺が桜色にライトアップされる。ライトアップされた城と夜桜のコラボレーションが美しい。
■【関西・大阪府】妙見河原(星田妙見宮周辺)の桜 / 妙見の観桜で知られる交野八景に指定された桜
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
星田妙見宮(ほしだみょうけんぐう)と星田神社の間、妙見川の両岸を約400〜500メートルにわたって、約300本の桜が咲く。ソメイヨシノ、山桜、彼岸桜などが咲き誇り、桜のトンネルを作る。「妙見の観桜」として、交野(かたの)市の交野八景にも指定されている。新古今和歌集にも歌われた古の桜は、3月下旬から4月上旬に楽しめる。
■【関西・奈良県】佛隆寺千年桜(佛隆寺の古桜) / 樹齢900年を越える、奈良県最大最古の桜を堪能
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
佛隆寺(ぶつりゅうじ)は、奈良県宇陀市にあり、空海の高弟・堅恵の創建で、室生寺の南門として極寺と末寺の関係にある寺。幹の周囲7.5メートル、高さ16メートル、樹齢900年を越える奈良県下最大最古の桜で、開花にあわせてライトアップを行う。ライトアップされた満開の桜が昼とは違う風情を感じさせてくれる。
■【関西・兵庫県】須磨寺の桜 / 源平ゆかりの古刹で桜を堪能
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
木造十一面観音立像や普賢十羅刹女像といった国指定重要文化財から、源平ゆかりの敦盛公錦絵、青葉の笛由来記など多くの寺宝を所蔵する須磨寺。境内には四季折々の花木が植えられ、どの季節に訪れても自然の美が堪能できる。春にはソメイヨシノやしだれ桜などが咲き、参道では桜のトンネルが参拝者を迎えてくれる。
■【関西・兵庫県】樽見の大桜 / 全国でも10指に入る樹齢を誇る、日本屈指の大桜
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
国の天然記念物に指定されている県下最大のエドヒガンで、樹齢、幹周りともに全国でも10指に入る貴重な桜。幹周り6.3メートル、樹高13.8メートルで地上2メートルのところから数幹に分かれている。樹齢は1000年を越えているとされ、「仙桜」とも呼ばれている。また、駐車場からは約400メートルの登山道を上るので、訪れる際には運動靴などの履きなれた靴を推奨している。
■【中国】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【中国・広島県】正福寺山公園の桜 / 1000本の桜と瀬戸内海の絶景がセットに
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
安芸津駅の北東にある小高い丘一帯が正福寺山公園。穏やかな瀬戸内海を一望できる風光明媚な公園で、天気が良ければ四国の山も見ることができる。約1000本のソメイヨシノが咲き誇る桜の名所として知られ、桜の開花時期には多くの花見客でにぎわう。また、夜にはぼんぼりも点灯される。
■【中国・山口県】ときわ公園の桜 / 「さくら名所100選」に選ばれたときわ公園
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
面積約100ヘクタールにおよぶ常盤湖を中心に広がる緑と花と彫刻に彩られた総合公園で、山口県初の「登録記念物(名勝地関係)」に登録。自然美にあふれた園内には約3500本の桜が植えられ、「さくら名所100選」にも選ばれている。ときわ公園東駐車場とその近くの「桜山」に桜が集中しており、「桜山」下の白鳥湖面に映し出される桜の花やライトアップされる夜桜、園内周遊園路の桜並木もたいへん風情がある。
■【四国】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【四国・香川県】県立琴弾公園の桜 / 桜と名所旧跡を散歩しながら楽しむ
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
瀬戸内海国立公園にも含まれる琴弾公園は国の名勝にも指定されている。約200本のソメイヨシノなどが一斉に咲き誇り、春の訪れを告げる。桜と二千数百本の老松がピンクと緑の見事なコントラストを織り成す。例年3月下旬から4月初旬にかけて、さくらまつりとしてぼんぼりが設置され、幻想的な夜桜を楽しめる。また、琴柱池周辺には、桜やツツジ、フジ、サザンカの花が季節を彩る。
現地までは、JR観音寺駅からのりあいバスの利用がおすすめ。運転手に告げると公園入口まで行くことができる。
■【九州】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな名所の桜
■【九州・福岡県】呑山観音寺の桜 / 新登録された桜の古木「福聚桜」
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
呑山観音寺(のみやまかんのんじ)にはソメイヨシノ、しだれ桜、山桜など多種多様な桜があり、春を迎えるとコブシと共に境内一面が紅白の花に包まれる。本堂脇にある推定樹齢100年の桜は固有種「福聚桜(ふくじゅざくら)」として2021年(令和3年)に日本花の会より新品種に認定された。一重と八重の花が一つの枝に出る珍しい「半八重」の特徴を持ち、白花の大輪で参拝者を楽しませている。福聚桜はソメイヨシノより1週間ほど遅く見頃を迎え(4月上旬)、神代曙、舞姫、八重桜などとの桜の共演が楽しめる。
2026年3月28日から4月12日(日)まで桜まつりを開催。期間中は、キッチンカーや屋台、植木、陶磁器、雑貨などが並ぶ「観音市」も同時開催し、多彩な出店が楽しめる。
■【九州・熊本県】大津山公園の桜 / 四季の花木に触れる自然公園
開花状況：満開(※2026年4月9日現在)
四季の花木に親しみながら大津山一帯を散策できる自然公園で、関所の町を思わせる冠木門が目印だ。遊歩道をはじめ、登山コースや休憩ができる東屋などが整備されている。ソメイヨシノなど約300本の桜が植えられており、例年は3月下旬〜4月上旬ころが桜の開花時期になる。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。