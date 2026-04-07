「全部やることキモいよー」生まれてくる赤ちゃんをAIでプリント→夫が叩きつぶす SNSで震撼「度を超えた愛ってホラー」『産まない女はダメですか？』第2話【ネタバレあり】
テレビ東京ドラマプレミア23『産まない女はダメですか？ DINKsのトツキトオカ』（毎週月曜 後11：06）の第2話が6日放送され、主人公の夫の奇行にSNSが震撼した。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「怖すぎて涙が」反響が寄せられている浅香航大の演技
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
シングルファーザーとして子育てに奮闘する美容師・緒方誠士（北山宏光）もキーパーソンとして絡み、幾重にも重なる運命の歯車がアサの人生を狂わせるというストーリーとなっている。
第2話では、娠に動揺するアサが、哲也に中絶の意思を伝えるか迷う。毒親へのトラウマに苦しむ中、同僚の緒方だけが彼女の異変を察し、心に寄り添う。
一方、献身的な夫を演じる哲也は、密かにアサのスマホを覗き見し、妊娠を確信する。哲也の異常な歓喜に耐えがたい嫌悪感を抱いたアサは「産みたくない」と告げた。
これに、AIを使って2人の間に生まれる赤ちゃんの顔をAIでプリントしてケーキにしていた哲也は激昂。自ら用意したケーキを叩きつぶしていた。
この奇行にSNSでは恐怖を感じるコメントが続々と寄せられ、「夫全部やることキモいよー」「度を超えた愛ってホラー」「怖すぎて普通に涙でてきた」などの声が上がっている。
【場面写真】「怖すぎて涙が」反響が寄せられている浅香航大の演技
本作は、結婚3年目の金沢アサ（宮澤エマ）と夫・哲也（浅香航大）を巡る物語。2人は共働きで意識的に子どもを持たない「DINKs」として、穏やかで自由な日々を送っていた。だが、密かに「父親になりたい」と願っていた哲也が、アサの意思を無視して避妊具に穴を開け、アサはその後妊娠の事実を告げられる。
第2話では、娠に動揺するアサが、哲也に中絶の意思を伝えるか迷う。毒親へのトラウマに苦しむ中、同僚の緒方だけが彼女の異変を察し、心に寄り添う。
一方、献身的な夫を演じる哲也は、密かにアサのスマホを覗き見し、妊娠を確信する。哲也の異常な歓喜に耐えがたい嫌悪感を抱いたアサは「産みたくない」と告げた。
これに、AIを使って2人の間に生まれる赤ちゃんの顔をAIでプリントしてケーキにしていた哲也は激昂。自ら用意したケーキを叩きつぶしていた。
この奇行にSNSでは恐怖を感じるコメントが続々と寄せられ、「夫全部やることキモいよー」「度を超えた愛ってホラー」「怖すぎて普通に涙でてきた」などの声が上がっている。