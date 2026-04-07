TOBE所属の7人組グループ「IMP.」地上波初の冠番組「IMP.の『できません』は言いません」（TBS系）が、4月18日から放送されることが決定した。毎週土曜深夜0時28分からの30分番組で、メンバーが同グループの知名度アップのために全国各地をめぐるという。

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旧ジャニーズ事務所の元タレントで副社長を務めていた滝沢秀明氏（44）が2023年3月に立ち上げた芸能事務所「TOBE」初の地上波レギュラーの冠番組となる。

IMP.は20年にジャニーズJr.7人でIMPACTors（インパクターズ）として結成。23年5月にメンバー全員がジャニーズ事務所を退所し、現在のグループ名で再始動している。

「滝沢氏が手塩に掛けて育てたグループですから、合流後は即デビュー（デジタルリリース）し、YouTubeや配信を中心に展開。3年足らずで冠番組を持てたのはさすが滝沢氏の手腕でしょう。彼らは派手さはないですが、YouTubeチャンネルは登録者数34万人で企画が面白いと好評です。リーダーの影山拓也さんは一時Snow Manへの加入も噂された人気のあるジュニアでしたから熱心なファンも多い。TOBEに移籍してから表立った活動はありませんでしたが、レギュラー番組を持つグループに成長し、ファンにとっても悲願です」（アイドル誌ライター）

一方で、IMP.の地上波冠番組デビューに厳しい声を上げるのが、旧ジャニーズ（現STARTO社）所属グループのファンだ。番組名の「IMP.の『できません』は言いません」が、現在は解散したグループ「HiHi Jets」の過去の冠番組であるテレ東系「HiHi JetsのHiしか言いません！」や、Snow Manの人気冠番組のTBS系「それSnow Manにやらせて下さい」の“パクリ”だとしてSNSで大騒ぎしている。

「アイドル系の番組によくあるパターン化したタイトルですが、最終決定するのは局側の判断で“新参者”のTOBEにはそこまで権限もないでしょうし、冠番組自体は深夜でファンしか見ない。なのにそれだけ怒るのは理由があって、TBS系ですから今後、メンバーを番宣で『ラビット』に出演させる可能性があるからです。彼らはトーク力にも定評がある。ラビットで爪痕を残してブレークするタレントが多いことから、ジャニーズの“裏切り者”が、『ラヴィット！』でウケてお茶の間の人気者になる“リスク”が考えられるわけです。怒りを隠せないファンによって荒れています」（女性誌編集者）

ファンには複雑な背景があるようだ。

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