◇ナ・リーグ ドジャース8―6ナショナルズ（2026年4月5日 ワシントン）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は5日（日本時間6日）、ナショナルズ戦の3回に2試合ぶりの先制2号ソロを放つなど3戦連続マルチ安打をマークし、同点の8回には決勝の左犠飛を記録した。昨年8月から続く連続試合出塁を「40」に伸ばし、日本選手歴代2位タイに浮上。最大5点ビハインドをはね返す逆転劇に貢献し、敵地で同一カード3連勝を飾った。

内角球を打ち返したい。強い気持ちだった。3回1死、2打席目の大谷が手に取ったのはバットの先端がくり抜かれた「くり抜きバット」だった。昨季まで巨人に3年所属した左腕グリフィンのカットボールを強振し、中堅フェンスの先へ。打球速度114・6マイル（約184キロ）は本塁打では今季メジャー最速で、飛距離438フィート（約134メートル）の強烈な先制弾。2試合前のマイコラスに続いて、元巨人両腕を粉砕し、デーブ・ロバーツ監督は「今季最高の一打」と激賞した。

開幕2戦目の3月27日のダイヤモンドバックス戦で内角攻めの対応に苦心して3、4打席目のみ使った「くり抜きバット」。その後は使っていなかったが、1打席目に内角に食い込むスイーパーに空振り三振すると、すぐ切り替えた。先端の重さを軽減し、振り抜きやすさを優先する目的があるのに加え、「内角の球に対応するため、バットの芯を手元に下げる感覚が必要だった」とアーロン・ベイツ打撃コーチ。打ったカットボールは狙い通りやや内寄りのコースで、バットスピードは驚異の80・8マイル（約130キロ）を計測。至極の一打となった。

2打席目以降も全て「くり抜きバット」を使った。先発の佐々木が逆転されて5点ビハインドとなった直後の5回にも内角低めのスプリットを捉え、右翼線二塁打を放ち3試合連続マルチ安打をマーク。8回には同点に追いつきなお1死一、三塁で、救援右腕の96・9マイル（約156キロ）の内角直球をはじき返し、左翼へ決勝の勝ち越し犠飛を放った。

昨年8月24日のパドレス戦から続く自己最長の連続試合出塁を「40」に伸ばし、日本選手歴代2位タイ、球団としてはロサンゼルス移転後歴代単独4位に浮上した。指揮官は「相手は大谷に対して慎重に攻めてくるから四球も受け入れる必要がある。メジャーで40試合以上連続出塁するのは簡単ではない。それだけの価値がある」と手放しで称えた。

ベッツが前日のナショナルズ戦の走塁中に右脇腹を痛め、この日負傷者リスト（IL）入りした。この緊急事態を救ったのはやはり大谷だ。「これをトロントでも続けてほしい」と指揮官。新加入の岡本との初対戦が待つ、連覇した昨秋のワールドシリーズの舞台に再び乗り込む。（柳原 直之）

《最長イチにあと3 連続試合出塁「40」》大谷は09年イチロー（マリナーズ）の日本選手最長連続試合出塁の「43」にあと3と迫った。ロサンゼルス移転後のド軍選手の同最長は00年ショーン・グリーンの「53」。移転前も含めた球団記録は54年デューク・スナイダーの「58」で、メジャー記録は49年テッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の「84」。なおNPB記録は94年イチロー（オリックス）の「69」。