開始32秒！ ヤングなでしこが台湾戦でいきなり先制！ 鈴木温子の山なりのクロスがそのままゴールイン【U-20女子アジア杯】

開始32秒！ ヤングなでしこが台湾戦でいきなり先制！ 鈴木温子の山なりのクロスがそのままゴールイン【U-20女子アジア杯】