開始32秒！ ヤングなでしこが台湾戦でいきなり先制！ 鈴木温子の山なりのクロスがそのままゴールイン【U-20女子アジア杯】
井尻明監督が率いるU-20日本女子代表は現地４月５日、タイで開催されているU-20女子アジアカップのグループステージ第２節で台湾と対戦している。
ヤングなでしこは、１分も経たないうちに先制。敵陣の左サイドでパスを受けた鈴木温子が、ゴール前にクロスを供給。山なりのボールはゴールに向かう軌道を描く。相手GKも反応したが、放たれたボールはそのままゴールに吸い込まれた。
キックオフからわずか32秒。狙っていなかったかもしれないが、いずれにしても日本が幸先良くリードを奪った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本人も苦笑い？ 鈴木温子のクロスがそのままゴールへ！
ヤングなでしこは、１分も経たないうちに先制。敵陣の左サイドでパスを受けた鈴木温子が、ゴール前にクロスを供給。山なりのボールはゴールに向かう軌道を描く。相手GKも反応したが、放たれたボールはそのままゴールに吸い込まれた。
キックオフからわずか32秒。狙っていなかったかもしれないが、いずれにしても日本が幸先良くリードを奪った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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