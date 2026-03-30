アップルが2026年にリリース予定の次期iOS 27に関する最新動向を米ブルームバーグが報じています。

同メディアのマーク・ガーマン記者によると、アップルは次期iOS向けに「Siriチャットボット」のテストを進めているとのことです。報道されている主な進化のポイントは、以下の3点にまとめられます。

「Siriチャットボット」アプリの登場

「ChatGPT」や「Claude」といった先行する生成AIに対抗する機能。専用アプリを通じて、テキストと音声の両方で自然な対話が可能になる見込みです。

Dynamic Islandとのシームレスな統合

UIの刷新も注目ポイントです。リクエスト処理中はiPhoneの「Dynamic Island」にSiriのアイコンが点灯して「検索中」と表示され、結果は大きな半透明パネルで展開されます。メニューを下にスワイプするだけで、スムーズに会話を始められるUIもテスト中のようです。

OS全体との連携と文章作成サポート

SiriがOS全体へより深く組み込まれます。他のアプリのメニューに「Ask Siri（Siriに頼む）」ボタンを追加して連携させる機能や、iOSの標準キーボードから文章作成（Writing Tools）をサポートする「Write with Siri（Siriで書く）」オプションも開発されている模様です。

これらの次世代Siriは、例年6月に開催される世界開発者会議（WWDC）での発表が有力視されています。これまで他社のAIアシスタントと比べると進化が緩やかだったSiriですが、本格的なAIとの融合によって、iPhoneの使い勝手を根本から変える大きな飛躍が期待できそうです。

Source: ブルームバーグ via MacRumors

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