チーズケーキとペアリングビール、絶品ラム肉、締めシューマイを満喫する、春うらら♡ハシゴ酒｜なかしーの山手線一周呑み・御徒町編

“酒ラバー”ななかしーこと中島侑香さんと編集Fで、東京の山手線各駅・エリアのお店をハシゴしながら楽しむWEB企画第5回。今回は、御徒町周辺エリアで3軒ハシゴ！

中島侑香

なかしま・ゆうか 俳優、モデル。1999年1月19日生まれ、愛知県出身。映画やドラマで活躍の場を広げ、YouTubeチャンネル「なかしー」では、ハシゴ酒やひとりご飯の様子などをアップして注目を集めている。競馬や釣りのほか、最近はキャンプも楽しむなど多趣味な一面が。好きなお酒はビール。

編集F

もうすぐ4年目の編集部員。好きなお酒はビールとお茶ハイ。

なかしー

今回は御徒町周辺エリア！ ちょうどいい気温でテンション上がるね。

編集F

あったかくなってきて、昼から飲むのがとっても気持ちいい季節…！

なかしー

上野で飲んだことはあるけど、御徒町エリアまで足を伸ばして飲んだことはなくて。どんなお店があるのか、楽しみ！

編集F

上野からすぐの距離だから、散歩しながら行き来できるし、街の雰囲気も派手な色味の看板や装飾でガヤガヤしていたり、急に静かで落ち着いた場所に行きついたり。いろんな雰囲気が混在していて楽しいし興味深い…。

なかしー

本当だね！ 昼から飲んで食べて街を愛でて、春の気分も満喫しよう♡

1軒目：THIS BREWING

JR御徒町駅南出口から徒歩6分ほど。オリジナルの様々なクラフトビールを提供。デザイン事務所「TANGRAM」が手がけた、洗練されたお店の外装・内装が目を引く。食前酒的に、ハシゴ酒の最初に味わったり、合間にゆっくり休憩しつつ嗜むのも素敵。

オリジナルのクラフトビール片手に暖かい空気を浴びれば、待ち合わせ相手を待つ時間すら特別に。道路に面したこちらの空間は、春と秋にのみ開放されている特別な空間。

クラフトビールは全てお店で醸造。味の種類や飲みやすさなどをお店の方に伺いつつ、自分好みのビールをセレクトできる。左から、this pale ale w/ earl grey（900円） this sour ale w/ raspberry & oak（950円） this smash pale ale（900円）※サイズは全てRegular ※タップの番号は時期によって異なります

おすすめは、お店で焼き上げるスイーツとのペアリング。バスクチーズケーキは750円。お店のペアリングおすすめは this sour ale w/ raspberry & oak。果実味があってウッディな香り漂う味わいと高相性♡

つまみにソーセージも（フランク＆ハーブ）（2本1050円）。2本か4本で選べる。沖縄市にあるハム・ソーセージ専門店TESIOから取り寄せているそう。

なかしー

お昼だから爽やかにラズベリーにしてみたけど、8種類どれも美味しそうで迷っちゃった。半分外で飲むクラフトビール、気持ちよくて春満喫！

編集F

私の選んだthis pale ale w/ earl greyは、アールグレイ茶葉を漬け込んだビールで、お茶の香りと、ほんのりとした甘みもしっかり感じられた！ 幸せ。

2軒目：羊香味坊

JR御徒町駅南出口から徒歩3分ほどで到着。ラム肉をメインとした中国・東北地方の様々な料理が楽しめる。ラム好きからの支持も厚い、人気店。

ナチュラルワインは冷蔵庫から、自ら選ぶ方式。今回は、スパイシーでボリュームがありつつも飲みやすい赤ワインボトル（ロスフレイス ナチュレル／3,850円）をセレクト。ラム肉と赤ワインの組み合わせ、心が躍る…！

ラム肉と長葱塩炒め（1,320円）。上質なラムの香りと爽やかな長葱の組み合わせはリピート必至。シンプルイズベスト…！

もちもちコロンと水餃子の具にもラム肉がin。ラム肉入り水餃子（5個入り650円）。

ラムショルダー塩2本（450円）。クミンのスパイシーな香りが食欲をそそる…！

羊香炒飯（990円）。もたつかないあっさりとした味わいながら、一度食べると止まらない病みつき感の、おつまみ炒飯。

なかしー

どのお料理もめちゃくちゃ美味しかった…！ ワインが進む進む…！ 気がつけば机の上が大充実。

編集F

臭みも全くなくて、むしろラム肉の香りって、こんなに豊かで美味しそうなのか！ っていう発見があった。価格帯も優しいし、お昼から開いているのも嬉しい♡

合間に上野もブラブラ♡ 上野・御徒町は歩くだけでも楽しいし、2駅まとめてのハシゴ酒も十分可能。目星はつけつつ、気の向くままフラっと入るのも楽しい。

3軒目：バル オレンチ

JR御徒町駅南出口から徒歩6分ほど。蒸したてシュウマイや、旬の野菜を使用したヘルシーで美味なお料理を楽しめる。

炙りエビパッチョ・柚子胡椒仕立て（1,400円）。鮮度の高いエビとフレッシュなお野菜のいいとこどり♡ お店オリジナルのオレンチビール（700円）との相性も抜群。

フレンチ シュウマイ4個（700円）。プレーンとチーズ、2つずつのハーフ&ハーフをオーダー。味がしっかりついているので、そのままの味を堪能。シュウマイの程よい塩み、これぞおつまみ点心の威力…！ そのほかにも、シュウマイは山ワサビが乗ったものなど、味付けのラインナップも豊富。※価格は種類によって異なります。

お店をオープンしてから15年、こだわって作り続けている、15年プリン（450円）。至福…！

なかしー

エビパッチョ、初めて聞いたメニュー。メニューの創作感にもワクワクできて、面白いよね。色んなメニューを頼みたくなった。

編集F

3軒目にしてビールに戻ったけど、ブラッドオレンジ×生ビールのオレンチビールも飲みやすくて、どんなお料理にも合う！ 次はシュウマイに合わせてナチュラルワインも飲んでみたいな。

締めトーク！

編集F

初御徒町、どうだった？

なかしー

めっちゃ楽しかった！ 今回もあっという間すぎる。おしゃれで楽しげなお店が何店舗もあって、普段はなかなか行ってなかったけど、じっくりまた来たい。

編集F

上野恩賜公園でちょうど「うえの桜まつり」が開催されてて(※4月5日まで開催中)、そこで桜と屋台っていう最高の組み合わせもちゃっかり楽しめて。

なかしー

ラッキーだったね！ ハシゴ酒中にそのエリアのことを調べたら、意外とすぐ近くで何かしらのイベントをやってたりしそうだから、その場で遊び方を決めるのもいいね。

編集F

そうね！ エリアごと楽しみ尽くす、気の向くまま〜なハシゴ酒、やっぱり最高。

なかしー

まだまだハシゴしてみたいエリアがあるなあ。

次回は〇〇駅？また会う日まで…！お楽しみに…！

今回訪れたお店はこちら

1軒目：THIS BREWING・住所：東京都台東区上野1-3-7 ナガホリ第一ビル 1F&2F・営業時間：月水木曜 15:00〜21:00 金曜 15:00〜22:00 土曜 13:00〜21:00 日曜12:00〜20:00 火曜定休・電話番号：03-6824-65922軒目：羊香味坊・住所：東京都台東区上野3丁目12-6・営業時間：月〜金曜 11:00〜23:00 土曜 12:00〜23:00 日曜祝日 12:00〜22:00 定休日なし・電話番号： 03-6803-01683軒目：バル オレンチ・住所：東京都千代田区外神田6-16-3-102・営業時間：：月〜木曜：18:00〜23:00 金曜：18:00〜24:00 日曜：17:00〜22:00・電話番号： 03-6803-2814