◇セ・リーグ 巨人―阪神（2026年3月27日 東京D）

巨人の坂本勇人内野手（37）が27日の阪神戦（東京D）で「7番・三塁」に入り、自身18度目の開幕スタメン。17度で並んでいた長嶋茂雄と柴田勲を抜き、王貞治（20度）に次ぐ球団単独2位に浮上した。

また、これが東京ドーム通算1019試合目の出場。歴代最多を誇る阿部慎之助（現監督）の数字に並んだ。

ヤクルトとの対戦だった昨季も「6番・三塁」で開幕スタメンに入ったが、2つの併殺打を含む5打数無安打で、翌日の2戦目には早くもベンチスタート。

シーズン終盤には“代打の切り札”として存在感を示したが、62試合に出場して打率.208（154打数32安打）、3本塁打、22打点で、高卒新人だった2007年を除くと、いずれも自己ワーストに終わっていた。

だが、オープン戦で打率.290（31打数9安打）、1本塁打、3打点と結果を残し、スタメンの座を奪回した。

なお、坂本の先発出場は2025年8月12日の中日戦（東京D）で「6番・三塁」に入って以来227日ぶりとなる。

巨人の先発出場メンバーは以下の通り。

1番・左翼 キャベッジ

2番・中堅 松本

3番・遊撃 泉口

4番・一塁 ダルベック

5番・捕手 岸田

6番・右翼 中山

7番・三塁 坂本

8番・二塁 浦田

9番・投手 竹丸