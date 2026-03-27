巨人・坂本勇人が昨年8月以来の先発 18度目開幕スタメンで王貞治に次ぐ球団単独2位に浮上
◇セ・リーグ 巨人―阪神（2026年3月27日 東京D）
巨人の坂本勇人内野手（37）が27日の阪神戦（東京D）で「7番・三塁」に入り、自身18度目の開幕スタメン。17度で並んでいた長嶋茂雄と柴田勲を抜き、王貞治（20度）に次ぐ球団単独2位に浮上した。
また、これが東京ドーム通算1019試合目の出場。歴代最多を誇る阿部慎之助（現監督）の数字に並んだ。
ヤクルトとの対戦だった昨季も「6番・三塁」で開幕スタメンに入ったが、2つの併殺打を含む5打数無安打で、翌日の2戦目には早くもベンチスタート。
シーズン終盤には“代打の切り札”として存在感を示したが、62試合に出場して打率.208（154打数32安打）、3本塁打、22打点で、高卒新人だった2007年を除くと、いずれも自己ワーストに終わっていた。
だが、オープン戦で打率.290（31打数9安打）、1本塁打、3打点と結果を残し、スタメンの座を奪回した。
なお、坂本の先発出場は2025年8月12日の中日戦（東京D）で「6番・三塁」に入って以来227日ぶりとなる。
巨人の先発出場メンバーは以下の通り。
1番・左翼 キャベッジ
2番・中堅 松本
3番・遊撃 泉口
4番・一塁 ダルベック
5番・捕手 岸田
6番・右翼 中山
7番・三塁 坂本
8番・二塁 浦田
9番・投手 竹丸