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宅建士が解説するタワマン選びの正解！国分寺駅直結物件の内見で判明した「実用性より見た目を取った」仕様とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産系YouTubeチャンネル「内見ゴリラの持ち家ジャパン」が、「【駅直結】立地良し物件の"資産価値"と住み心地を調査してみた。」を公開した。宅建士が東京都国分寺市の駅直結タワーマンションを内見し、約1億3,500万円という価格に見合う価値があるのか、生活のしやすさや眺望といった多角的な視点から客観的な評価を下している。



動画では、国分寺駅から徒歩1分に位置する「シティタワー国分寺 ザ・ツイン ウエスト」の26階部分、2LDKの部屋を紹介。入室直後、宅建士は玄関の全面タイル張りや間接照明といった高級感あふれる仕様を絶賛した。



18畳のLDKについては、L字型の独特な間取りから「家具の配置は工夫が必要」と指摘。バルコニーが広く設けられている反面、「もう少し室内の面積に算入されていれば」と、居住スペースの設計に対してシビアな意見を述べている。しかし、バルコニーから見渡せる視界を遮らない眺望には「抜け感があるに越したことはない」と高く評価した。



洋室はフローリング仕様となっており、実家のようなぬくもりが感じられると説明。ウォークインクローゼットも完備されているが、収納不足に陥る可能性も示唆した。また、水回りの確認では、デザイン性の高い洗面台に注目するも、三面鏡裏の収納が備わっていない部分やノズルが伸びない仕様に触れ、「実用性より見た目を取った」と分析している。さらに、物件の方角についても言及し、景色を楽しむ際は、逆光になりにくい北東向きが適しているという独自の理論を展開した。



最終的なおすすめ度として、収納の少なさや相場よりやや強気な価格設定を理由に、10段階中「6」と評価した。一方で、駅直結という圧倒的な利便性は他に代えがたい魅力であるとまとめている。



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