「翌月に返せばいいやろ」軽い気持ちで始めたら…年収600万円・27歳男性が迎えたリボ払い生活の末路
ピッとかざすだけでスムーズに会計が終わったり、利用金額に応じてポイントやマイルが還元されたりするクレジットカードは、便利な支払い方法の1つです。しかし、計画的に使わないと思わぬ損をしてしまうことも。
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、東京都に住む27歳男性のリアルな失敗談を紹介します。自身の使い方と照らし合わせるなど参考にしてみてください。
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：金融業
・年収：600万円
・貯蓄額：200万円
・家賃（住宅ローン）：9万円
・間取り：1DK
・食費：4万〜5万円
・交際費：3万円
・電気代：5000円
・ガス代：2000円
・水道代：2000円
・通信費：8000円
・毎月貯蓄に回している額：11万円（貯金3万円、投資8万円）
「最初は軽い気持ちでした。金利が高いことは知っていたが翌月に返せばいいやろ。そんな気持ちでした。でもそのうちにあれよあれよと残高が増え、利子を計算すると毎日なにもしなくても600円程度は利子がかかっている状態になってしまいました」
失敗の原因は「ギャンブルにハマってしまい、生活費をクレジットカードで前借り→現金はギャンブルに使ってしまう負のサイクルになっていたから」と振り返ります。
最後に、男性に失敗した過去の自分にアドバイスを送るなら何と伝えるかと聞くと、「ギャンブルは楽しいけど必ず勝てるようには出来ていない。クレジットカードは持ってもいいが、お金持ちになったわけではなく支払いの前借りだと自覚して使うこと」と回答しました。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、東京都に住む27歳男性のリアルな失敗談を紹介します。自身の使い方と照らし合わせるなど参考にしてみてください。
回答者の収入状況と1カ月の主な出費内訳【東京都在住27歳男性、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：金融業
・年収：600万円
・貯蓄額：200万円
・家賃（住宅ローン）：9万円
・間取り：1DK
・食費：4万〜5万円
・交際費：3万円
・電気代：5000円
・ガス代：2000円
・水道代：2000円
・通信費：8000円
・毎月貯蓄に回している額：11万円（貯金3万円、投資8万円）
「翌月に返せばいいやろ」男性はクレジットカードの「リボ払い」で血の気の引く失敗をしたといいます。
「最初は軽い気持ちでした。金利が高いことは知っていたが翌月に返せばいいやろ。そんな気持ちでした。でもそのうちにあれよあれよと残高が増え、利子を計算すると毎日なにもしなくても600円程度は利子がかかっている状態になってしまいました」
失敗の原因は「ギャンブルにハマってしまい、生活費をクレジットカードで前借り→現金はギャンブルに使ってしまう負のサイクルになっていたから」と振り返ります。
「支払いの前借りだと自覚して使うこと」支払い残高は「200万円」。男性は「このまま月々一定の金額を返していても、ほとんど利子で元本が減らないことに気づき」、ボーナスを使って一括返済したそう。
最後に、男性に失敗した過去の自分にアドバイスを送るなら何と伝えるかと聞くと、「ギャンブルは楽しいけど必ず勝てるようには出来ていない。クレジットカードは持ってもいいが、お金持ちになったわけではなく支払いの前借りだと自覚して使うこと」と回答しました。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)