「コーヒーサンド」のホイップが2倍に！鹿児島セブン“15周年記念フェア”限定5品登場
【モデルプレス＝2026/03/26】セブン‐イレブンは、鹿児島県への出店15周年を記念した「鹿児島出店15周年記念フェア」を、3月27日（金）から4月9日（木）までの14日間、県内のセブン‐イレブン218店舗にて開催。ご当地メニューなど計5品を販売する。
【写真】セブン、人気シュークリーム2種をリニューアル
2011年3月の鹿児島県初出店以来、地域に根差したサービスを展開してきたセブン‐イレブン。フェア開催中は、ご当地の豊かな食文化を活かした商品の発売に加え、地域貢献につながる取り組みとして、対象商品の売上金額の1％を地域の子ども食堂に寄付する。
「三杯酢が決め手 あんかけかた焼そば」は、県民に馴染みのあるかた焼きそばに着想した一品。九州産小麦を主に使用し香ばしく揚げた太めの麺に、キャベツや豚肉などを使用したあんをのせており、麺の食感とともに、食材の旨味と鶏ガラベースのやさしい味わいが口いっぱいに広がる。別添の三杯酢をたらすことで、やわらかな酸味とほのかな甘みが味を引き締める。
コーヒーのほろ苦さとホイップのまろやかな甘みが調和した鹿児島で人気の菓子パンが、フェア限定の特別仕様「期間限定コーヒーサンド ホイップクリーム2倍」として登場。通常より2倍にホイップクリームを増量し、コーヒー香るふんわりとした生地でサンドした。
「甘酢あんの特製天津やきめし」は、食べ進みの良いやきめしと卵に、南九州の醤油を使用した鹿児島で親しまれる甘く濃い黒酢あんをかけた天津やきめし。卵は、鉄鍋を用いて1食ずつ丁寧に焼き上げることでふんわりと仕上げた。
「鹿児島県産抹茶使用 たっぷりホイップのダブルシュー」は、全国屈指の茶どころである鹿児島県の中でも、特に人気の知覧地域の抹茶を贅沢に使用。抹茶本来の豊かな旨味と上品なほろ苦さが、ホイップクリームの甘みと溶け合う。
「WたまごサンドBOX だし巻き玉子・たまご」は、鹿児島で馴染みのあるだしの効いた「厚焼き玉子」を手軽に食べられるBOXタイプのサンドイッチ。ツンとくるからしマヨがアクセントの厚焼き玉子サンドと、王道のクリーミーなたまごサンドの2種類を詰め合わせた、卵の魅力を堪能できる内容だ。（modelpress編集部）
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◆セブン「鹿児島出店15周年記念フェア」
2011年3月の鹿児島県初出店以来、地域に根差したサービスを展開してきたセブン‐イレブン。フェア開催中は、ご当地の豊かな食文化を活かした商品の発売に加え、地域貢献につながる取り組みとして、対象商品の売上金額の1％を地域の子ども食堂に寄付する。
◆フェア期間だけの5品をラインアップ
「三杯酢が決め手 あんかけかた焼そば」は、県民に馴染みのあるかた焼きそばに着想した一品。九州産小麦を主に使用し香ばしく揚げた太めの麺に、キャベツや豚肉などを使用したあんをのせており、麺の食感とともに、食材の旨味と鶏ガラベースのやさしい味わいが口いっぱいに広がる。別添の三杯酢をたらすことで、やわらかな酸味とほのかな甘みが味を引き締める。
コーヒーのほろ苦さとホイップのまろやかな甘みが調和した鹿児島で人気の菓子パンが、フェア限定の特別仕様「期間限定コーヒーサンド ホイップクリーム2倍」として登場。通常より2倍にホイップクリームを増量し、コーヒー香るふんわりとした生地でサンドした。
「甘酢あんの特製天津やきめし」は、食べ進みの良いやきめしと卵に、南九州の醤油を使用した鹿児島で親しまれる甘く濃い黒酢あんをかけた天津やきめし。卵は、鉄鍋を用いて1食ずつ丁寧に焼き上げることでふんわりと仕上げた。
「鹿児島県産抹茶使用 たっぷりホイップのダブルシュー」は、全国屈指の茶どころである鹿児島県の中でも、特に人気の知覧地域の抹茶を贅沢に使用。抹茶本来の豊かな旨味と上品なほろ苦さが、ホイップクリームの甘みと溶け合う。
「WたまごサンドBOX だし巻き玉子・たまご」は、鹿児島で馴染みのあるだしの効いた「厚焼き玉子」を手軽に食べられるBOXタイプのサンドイッチ。ツンとくるからしマヨがアクセントの厚焼き玉子サンドと、王道のクリーミーなたまごサンドの2種類を詰め合わせた、卵の魅力を堪能できる内容だ。（modelpress編集部）
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