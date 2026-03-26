お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が13日、Xを更新。東京−福岡間の移動手段について私見を述べた。

東京−福岡間の移動手段をめぐっては飛行機派と新幹線派に別れていた。約5時間の新幹線に対し、飛行機のフライト時間は2時間未満。空港までの移動と搭乗手続きを含め、3時間から3時間半の時間はかかるとされる。

楽しんごは「飛行機派だった自分に言いたい。福岡行くの、もう新幹線でいい」と書き出した。

「羽田までの移動、保安検査、待ち時間…あの一連の“見えないロス”全部カットできるのデカすぎる。

ドアtoドアで考えたら、むしろ早いまである。しかも新幹線って、・並ばない ・止められない ・急かされない」と利点を列記。

さらに「グリーン車なんてほぼ無人で、静かすぎて別世界。酒飲んで、そのまま寝て、起きたら目的地。Wi−Fiある、充電できる、席広い。もう“移動”じゃなくて“自分の部屋”」と記述。

「これマジで大事なんだけど、移動時間が『消耗』じゃなくて『生産性』に変わる。仕事もできるし、整うし、休めるし、回復もする」とした上で「飛行機のスピードより、新幹線の“快適さと自由度”の方が、人生の質上がるって気づいた。もう戻れない」と宣言した。

このポストに対し「値段はどのくらい違うんだろ」「でも体のダメージは新幹線のほうが大きく感じます」「早めに予約しないと駄目ですけど割引して25000円以下でグリーン車利用出来るので費用対効果高いと思って使います。お酒呑みながら弁当食べて最高ですよね！」などと書き込まれていた。