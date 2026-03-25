「사생（サセン）」の意味は？こういうファンにはなりたくない…！【韓国語クイズ】
K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「사생（サセン）」の意味知ってる？
「사생（サセン）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、自分勝手なファンのこと！
いったい、「사생（サセン）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「芸能人の私生活を追いかけるファン」でした！
「사생（サセン）」は、「사생활（サセンファル）」＝「私生活」と「팬（ペン）」＝「ファン」をあわせた「사생팬（サセンペン）」を略したもの。
ストーカーまがいの迷惑行為や犯罪行為を行い、アイドルのプライベートを侵害するファンのことを指しています。
なかには、アイドルの乗っている車に体当たりする「사생（サセン）」に悩まされるアイドルもいますよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『UtaTen』
ライター Ray WEB編集部