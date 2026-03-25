「사생（サセン）」の意味は？こういうファンにはなりたくない…！【韓国語クイズ】

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。



「사생（サセン）」の意味知ってる？

「사생（サセン）」という言葉を聞いたことはありますか？ ヒントは、自分勝手なファンのこと！ いったい、「사생（サセン）」はどういう意味なのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「芸能人の私生活を追いかけるファン」でした！ 「사생（サセン）」は、「사생활（サセンファル）」＝「私生活」と「팬（ペン）」＝「ファン」をあわせた「사생팬（サセンペン）」を略したもの。 ストーカーまがいの迷惑行為や犯罪行為を行い、アイドルのプライベートを侵害するファンのことを指しています。 なかには、アイドルの乗っている車に体当たりする「사생（サセン）」に悩まされるアイドルもいますよ。 あなたはわかりましたか？ 覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！ ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》

・『Kpedia』

・『UtaTen』

ライター Ray WEB編集部