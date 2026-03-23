サンリオ、“折りたたみテーブル”＆“ラグマット風キーホルダー”がカプセルトイに！ 小さな部屋を表現できる
サンリオキャラクターズをデザインしたカプセルトイ「minimini折りたたみテーブルその2」と「miniminiラグマット風キーホルダー」が、3月下旬から、全国のカプセルトイ自販機で順次発売される。
【写真】もこもこのラグマット風キーホルダーも！ 新作カプセルトイ詳細
■組み合わせて楽しめるミニアイテム
今回登場するのは、ミニチュアサイズの折りたたみテーブルとラグマット風キーホルダーを組み合わせて、小さな部屋のような世界観を楽しめるカプセルトイ。
「折りたたみテーブルその2」は、手のひらサイズで実際に折りたたみ可能なミニテーブル。ハローキティのダイカットデザインテーブルをはじめ、はぴだんぶいやウサハナのスクエア型のテーブルなど全6種がラインナップされ、手持ちのフィギュアやミニチュアアイテムと組み合わせて飾るのもおすすめだ。
一方、「ラグマット風キーホルダー」は、ハローキティやシナモロールなどのフェイスをデザインした、もこもことした手触りが特徴のアイテム。ボールチェーン付きでバッグに付けられるほか、「折りたたみテーブルその2」と組み合わせて飾ると、サンリオキャラクターズに囲まれた小さな部屋を表現できる。
【写真】もこもこのラグマット風キーホルダーも！ 新作カプセルトイ詳細
■組み合わせて楽しめるミニアイテム
今回登場するのは、ミニチュアサイズの折りたたみテーブルとラグマット風キーホルダーを組み合わせて、小さな部屋のような世界観を楽しめるカプセルトイ。
一方、「ラグマット風キーホルダー」は、ハローキティやシナモロールなどのフェイスをデザインした、もこもことした手触りが特徴のアイテム。ボールチェーン付きでバッグに付けられるほか、「折りたたみテーブルその2」と組み合わせて飾ると、サンリオキャラクターズに囲まれた小さな部屋を表現できる。