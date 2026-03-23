「怪我？大丈夫だよね？」「トラウマが蘇る」デュエル完勝の圧巻プレー披露も…冨安健洋の途中交代にSNS騒然「マジで心臓に悪いことやめて」
現地３月22日に開催されたエールディビジ第28節で、板倉滉と冨安健洋が所属する４位アヤックスが、上田綺世と渡辺剛を擁する２位フェイエノールトと敵地で対戦。１−１で引き分けた。
伝統の“デ・クラシケル”で、前節のスパルタ戦でアヤックス加入後初スタメンを飾った冨安が２試合連続の先発出場を果たすと、圧倒的なパフォーマンスを披露。守備ではハジ・ムサら対峙した相手をほぼ完封。攻撃でも積極的にビルドアップに絡んだだけでなく、果敢なオーバーラップも見せるなど存在感を放った。
しかし、疲れが見え始めた71分にアクシデントが発生。右太もも裏を気にしてピッチに座り込んでしまう。その２分後、立ち上がって自ら歩いて交代したため、そこまで重症には見えなかったが、SNS上では以下のような心配の声があがっている。
「トラウマが蘇る」
「怪我されたら日本にとって最悪すぎる」
「軽症であってくれ」
「お願いだから嘘であってくれ…」
「心配や」
「怪我？大丈夫だよね？」
「ケガしたとかやめてよほんとに」
「マジで心臓に悪いことやめて」
今月末に英国遠征を行なう森保ジャパンのメンバーに選出され、１年９か月ぶりに代表復帰した冨安。軽症であることを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】冨安がピッチに座り込んだシーン。上田と話す場面も
伝統の“デ・クラシケル”で、前節のスパルタ戦でアヤックス加入後初スタメンを飾った冨安が２試合連続の先発出場を果たすと、圧倒的なパフォーマンスを披露。守備ではハジ・ムサら対峙した相手をほぼ完封。攻撃でも積極的にビルドアップに絡んだだけでなく、果敢なオーバーラップも見せるなど存在感を放った。
しかし、疲れが見え始めた71分にアクシデントが発生。右太もも裏を気にしてピッチに座り込んでしまう。その２分後、立ち上がって自ら歩いて交代したため、そこまで重症には見えなかったが、SNS上では以下のような心配の声があがっている。
「怪我されたら日本にとって最悪すぎる」
「軽症であってくれ」
「お願いだから嘘であってくれ…」
「心配や」
「怪我？大丈夫だよね？」
「ケガしたとかやめてよほんとに」
「マジで心臓に悪いことやめて」
今月末に英国遠征を行なう森保ジャパンのメンバーに選出され、１年９か月ぶりに代表復帰した冨安。軽症であることを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】冨安がピッチに座り込んだシーン。上田と話す場面も