ハイボールが64円から！2年ぶりに高槻駅チカに復活「原価ビストロチーズプラス高槻」

2年ぶりに高槻駅チカに復活！2026年3月17日オープン！原価・原価以下でお酒やソフトドリンクを提供、ハイボール64円・サワー＝75円～・生ビール=260円などほぼ原価のアルコールメニューに、ソフトドリンクは1円という、リーズナブルすぎる価格。「チーズ＋何か」をコンセプトに、フレンチの技法を使用した創作チーズ料理店をご紹介します。

3月17日OPEN原価ビストロチーズプラス高槻

お料理はなんと！70種類とバラエティ豊かなチーズ料理をご用意。グラスから溢れ出す「なみなみスパークリング」で乾杯♪

ゴンチャ新シリーズTEACRAFT登場♡香り華やぐ春ティー体験

グラスから溢れ出す、なみなみスパークリング

グラスに注ぐ光景は、お写真動画必見！さっぱりとしたフルーティーな味わいは、チーズ料理とも相性抜群です。

550円のお通しで、お酒がほぼ原価！

550円のお通しは、フォカッチャ食べ放題。お通しをいただくことで、約120種類のお酒はほぼ原価、ソフトドリンクは1円、2時間の飲み放題は990円からお得にお楽しみいただけます。

チーズプラスのオードブル盛り合わせ

見た目から華やかな「チーズプラスのオードブル盛り合わせ」、あれもこれも、少しずつたくさんの味わいを一度に味わえるのが嬉しいですね。

名物！生ハム温玉シカゴピザ

器のようなピザ生地の中には、たっぷりのチーズと温玉、花びらのように器を囲む生ハム、スタッフさんが目の前で切り分けてくれるのでライブ感満載！

ピザ生地から溢れ出すたっぷりのチーズ、クリーミーで濃厚な味わいに、生ハムの塩気と旨みがたまらない一品。

スタンダードチーズフォンデュ

熱々のお鍋で提供する「スタンダードチーズフォンデュ」。みんなで囲むとたちまち”チーズパーティ”か始まります。お野菜やパンに付けて食べると、思わず笑みが溢れます。

牛タンの低温調理 無限ペコリーノ

噛むと柔らかなタンの旨み溢れる「牛タンの低温調理 無限ペコリーノ」。目の前で、ペコリーノチーズを削っていただけるので、フレッシュな味わいを楽しめる贅沢な一皿。

ワタリガニの蟹味噌トマトソース

ボリューム満点！「ワタリガニの蟹味噌トマトソース」。ワタリガニを丸ごと一匹使用、濃厚出汁のトマトソースをもっちりとした細麺のパスタ、食べ出すとフォークが止まりません。

華やかなお料理がたくさん！

熱々のスキレットで提供する「海老とブロッコリーのアヒージョ」。チーズとの相性抜群！「生ハムとサラミの盛合わせ 」フォカッチャにトッピングしたりと、おつまみにもぴったり。

厳選牛赤身のステーキ 赤ワインソース

ジューシーな厳選牛赤身を使用した「厳選牛赤身のステーキ 赤ワインソース」、芳醇な赤ワインソースに、なめらかなマッシュポテトの優しい甘さが上品な味わい。

JR高槻駅、阪急高槻市駅からアクセス抜群の立地、広々とした店内は、女子会～デート～グループ、幅広いシーンにてお食事をお楽しみいただけます。

原価ビストロチーズプラス高槻

大阪府高槻市高槻町14-19ソレイユビル1F

072-691-5733

営業時間

平日 17:00～23:00（L.O.料理22:00、ドリンク23：30）

土曜・日曜・祝日 12:00～14：30（L.O.14:00）／16:00～23:00（L.O.料理22:00、ドリンク23:30）

※オープン記念キャンペーンは、金・土・祝前日は除く。